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الرئيسية | خارج الحدود | بولتون يطالب رئيس فنزويلا بالتقاعد "في هدوء"

بولتون يطالب رئيس فنزويلا بالتقاعد "في هدوء"

بولتون يطالب رئيس فنزويلا بالتقاعد "في هدوء"
هسبريس - افي
الجمعة 01 فبراير 2019 - 03:55

طالب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقبول العفو الذي عرض عليه لترك السلطة والتقاعد في شاطئ بعيدا عن البلاد.

وأكد مستشار الأمن القومي على شبكة "تويتر" الاجتماعية "أتمنى لنيكولاس مادورو ومستشاريه الرئيسيين تقاعدا طويلا وهادئا في شاطئ جميل في مكان بعيد عن فنزويلا".

وذكر "يجب استغلال العفو الذي عرضه الرئيس (خوان) جوايدو والمضي قدما. كلما كان اقرب كلما كان افضل".

ويعد بولتون أحد الايديولوجيين الرئيسيين في ادارة ترامب لاستراتيجية الولايات المتحدة تجاه فنزويلا.

وكانت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تعترف برئيس البرلمان خوان جوايدو رئيسا شرعيا بعد توليه الرئاسة في 23 من يناير الماضي وطالبت مادورو في عدة مناسبات بتسليم السلطة للمعارضة.

وحذر ترامب وبولتون في الأيام الأخيرة من أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" ومنها الخيار العسكري من أجل تنحي مادورو.

ومهد جوايدو الطريق عقب إعلانه توليه الرئاسة بإعلان عفو عن مادورو ومعاونيه وكذلك العسكريين في حال تسهيل تغيير الحكومة.

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