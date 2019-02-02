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الرئيسية | خارج الحدود | تراجع مبيعات السيارات الجديدة في السوق الفرنسية

تراجع مبيعات السيارات الجديدة في السوق الفرنسية

تراجع مبيعات السيارات الجديدة في السوق الفرنسية
هسبريس - إفي
السبت 02 فبراير 2019 - 01:39

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا خلال شهر يناير الماضي بواقع 1.12% مقارنة بنفس الشهر في عام 2018، بحسب ما أعلنت لجنة مصنعي السيارات الفرنسية.

وتم بيع إجمالي 155 ألفا و087 سيارة جديدة خلال الشهر الأول من عام 2019.

وتراجعت مجموعتا (PSA) و(رينو) الفرنسيتان في سوق المبيعات، بواقع 1.58% لـPSA التي باعت 54.864 وحدة، و3.05% لرينو التي باعت 36.038 سيارة، وكذلك تراجعت بيجو بواقع (5.94%) والتي باعت 29.652 وحدة.

بينما انتعشت مبيعات السيارات المصنعة بالخارج مثل فولكس فاغن (6.72%)، تويوتا (4.91%) وهيونداي (9.55%).

وقال متحدث باسم اللجنة لـ(إفي) ان الانخفاض الطفيف في مبيعات سوق السيارات خلال يناير يعود إلى استمرار التأثر بأزمة مظاهرات "السترات الصفراء"، حيث أدت إلى تأخير استلام بعض المشترين لسياراتهم.

وتتوقع اللجنة أن يكون حجم المبيعات خلال عام 2019 على نفس مستوى العام الماضي، والذي وصفته بأنه كان "مرتفعا".

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