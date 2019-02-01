إسبانيا تحقّق رقما قياسيا باستقبال 83 مليون سائح

هسبريس - إفي

أعلنت إسبانيا اليوم استقبالها لـ82.8 مليون سائح أجنبي خلال عام 2018 ما يمثل زيادة بنسبة 1.1% مقارنة بالعام الماضي، في سادس عام على التوالي تسجل فيه رقما قياسيا، بحسب البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (INE).

وتعد بريطانيا، ألمانيا وفرنسا، الدول الرئيسية المصدرة للسائحين إلى إسبانيا.

بينما يعد إقليم كتالونيا (شمال شرق) هو الأكثر جذبا للسائحين في عام 2018 (جذب اجمالي 23.1% من السائحين إلى إسبانيا)، يليه جزر البليار (16.7%) ثم جزر الكناري (16.6%)، وذلك بحسب لإحصاء جهاز الحركات السياحية على الحدود (فرونتور).

واستقبلت كتالونيا وحدها أكثر من 19.1 مليون سائح، نفس العدد الذي سجلته العام الماضي، بينما ارتفع عدد السائحين الذين زاروا جزر البليار بنسبة 0.5%، بينما انخفض العدد في جزر الكناري بواقع 3.3%.

وبلغ معدل إنفاق السائحين الأجانب خلال العام الماضي رقما قياسيا (89 مليار و856 مليون يورو) أي بزيادة 3.3% عن عام 2017.

وكان البريطانيون الأكثر إنفاقا، بواقع 17 مليار و976 مليون يورو، يليهم الألمان (12 مليار) ثم الفرنسيون (7.3 مليار).

وحلت كتالونيا أيضا في صدارة الأقاليم التي شهدت إنفاقا كبيرا من قبل السائحين (20.6 مليار يورو)، تليها جزر الكناري (17.1 مليار) ثم جزر البليار (14.8 مليار).