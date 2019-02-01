سوء الأحوال الجوية يستنفر السلطات البريطانية

هسبريس - إفي

تسبب تساقط الثلوج بشكل قوي في العديد من المناطق ببريطانيا في إغلاق مدارس وإلغاء رحلات جوية وتعطل خدمات السكك الحديدية.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية (British Airways) عن إلغاء بعض رحلاتها الطويلة من وإلى مطار هيثرو في العاصمة لندن، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي مطار بريستول الواقع غربي إنجلترا، تم تعليق كافة الرحلات الجوية من أجل إزالة الثلوج من مدرج الطائرات، في حين طلبت السلطات من المواطنين التحقق من حالة الطرق وخدمات السكك الحديدية، نظرا لاحتمال تآثرها بالطقس.

وفي منطقة كورنوال جنوب غربي إنجلترا، اضطر أكثر من 100 شخص قضاء الليل في "حانة" بعدما احتجزت سيارتهم بسبب الثلوج على طريق (إيه 30).

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أنها ستُبقي اليوم على حالة التأهب بسبب تساقط الثلوج بشكل قوي في مقاطعات باكينغهامشير وأوكسفوردشير وهامبشير، بالجنوب، بالإضافة إلى العديد من المناطق في ويلز واسكتلندا.