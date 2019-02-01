24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:22
|13:46
|16:36
|19:01
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحرّاق يناقش "الروحانية والخرافية" في كتاب جديد
- تلوث بكتيري يمنع ترويج حليب أطفال إسباني
- بنشماش ينفي تسريب تسجيلات "تقصي الحقائق"
- بوعلي يعرض "الكاريكاتور والمجتمع" في دار اللوان
- التحديات الاقتصادية الكبرى للمملكة سنة 2019
شبح الإضراب العام يخيم على المغرب أمام رفض الحكومة زيادة الأجور (5.00)
الحكومة تُعوض ضحايا الحمى القلاعية بـ3 ملايين ابتداءً من فبراير (5.00)
- "أنفلونزا الخنازير" تضرب بقوة في المغرب .. تسجيل 5 حالات وفاة - (81)
- قضية "الأستاذ المعجزة" تعيد جدل الدروس الخصوصية إلى الواجهة - (80)
- شبح الإضراب العام يخيم على المغرب أمام رفض الحكومة زيادة الأجور - (77)
- عصيد يراسل أمزازي: مدارس تغتال الأطفال بتلقين التطرف والإحباط - (72)
- الإدريسي: مدونة الأسرة كشفت المستور .. وأزمة القيم وراء الطلاق - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سوء الأحوال الجوية يستنفر السلطات البريطانية
تسبب تساقط الثلوج بشكل قوي في العديد من المناطق ببريطانيا في إغلاق مدارس وإلغاء رحلات جوية وتعطل خدمات السكك الحديدية.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية (British Airways) عن إلغاء بعض رحلاتها الطويلة من وإلى مطار هيثرو في العاصمة لندن، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وفي مطار بريستول الواقع غربي إنجلترا، تم تعليق كافة الرحلات الجوية من أجل إزالة الثلوج من مدرج الطائرات، في حين طلبت السلطات من المواطنين التحقق من حالة الطرق وخدمات السكك الحديدية، نظرا لاحتمال تآثرها بالطقس.
وفي منطقة كورنوال جنوب غربي إنجلترا، اضطر أكثر من 100 شخص قضاء الليل في "حانة" بعدما احتجزت سيارتهم بسبب الثلوج على طريق (إيه 30).
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أنها ستُبقي اليوم على حالة التأهب بسبب تساقط الثلوج بشكل قوي في مقاطعات باكينغهامشير وأوكسفوردشير وهامبشير، بالجنوب، بالإضافة إلى العديد من المناطق في ويلز واسكتلندا.