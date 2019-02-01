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كُتّاب وآراء
الولايات المتحدة تدين "نظام الأسد" في مقتل كولفين
أدان القضاء الأمريكي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في قضية مقتل الصحافية الأمريكية الشهيرة ماري كولفين في فبراير 2012 وألزمه بدفع تعويض بقيمة 302 مليون دولار لأسرتها.
وقتلت كولفين، التي كانت تعمل مراسلة حربية لجريدة "صانداي تايمز" البريطانية، في مدينة حمص السورية في قصف للنظام السوري استهدف معسكرا لوسائل الإعلام.
وإلى جانب كولفين، قتل المصور الفرنسي ريمي أوشليك، فيما أصيب آخرون.
وذكرت القاضية إيمي بيرمان في حيثيات الحكم الذي صدر أمس أن القوات المسلحة السورية قصفت معسكر وسائل الإعلام عمدا ما أدى لمقتل كولفين.
ورغم أن القضاء الأمريكي ليس لديه سلطة على حكومات أجنبية، فهناك استثناءات مع الجرائم التي ترتكب ضد مواطنين أمريكيين من قبل حكومات مدرجة في قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب وبينها سوريا.