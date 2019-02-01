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كُتّاب وآراء
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أمريكا تنسحب من "المعاهدة النووية" مع روسيا
الجمعة 01 فبراير 2019 - 14:49
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها ستنسحب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى مع روسيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو، إن بلاده ستعلق التزاماتها بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى اعتبارا من يوم غد السبت، كما ستقدم إخطارا رسميا لروسيا بالانسحاب من المعاهدة في غضون ستة أشهر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - ayoub الجمعة 01 فبراير 2019 - 15:00
طيبتونا بهاد الافلام ديالكوم .. زعما لا خرجتو من المعاهدة غا تحبس الشتا راه الحمد لله الارض تمشي برادة الله و لي مكتبها لينا مرحبا بيها
3 - أناس الجمعة 01 فبراير 2019 - 15:15
هاذي هي بداية نهاية العالم والأمر الان يتوقف على من يضغط زر إطلاق الصاروخ الاول العابر للقارات لتشب حرورب نووية كارتية مدمرة للعالم و الحضارة الإنسانية
4 - raad الجمعة 01 فبراير 2019 - 15:58
الرقص على الهوى ..الحيل والخداع هي لعبة قديمة للأمريكان والروس أما الباقي فهو كالمتسول يمد يداه للأمريكا. العلم والتطور سيد الموقف والمدرسة هي أم العلم انا مدارسنا ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
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