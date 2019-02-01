أمريكا تنسحب من "المعاهدة النووية" مع روسيا

هسبريس - متابعة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها ستنسحب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى مع روسيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو، إن بلاده ستعلق التزاماتها بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى اعتبارا من يوم غد السبت، كما ستقدم إخطارا رسميا لروسيا بالانسحاب من المعاهدة في غضون ستة أشهر.