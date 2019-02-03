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الرئيسية | خارج الحدود | العراق ينفي إصدار قرار يجرم تمجيد صدام حسين

العراق ينفي إصدار قرار يجرم تمجيد صدام حسين

العراق ينفي إصدار قرار يجرم تمجيد صدام حسين
هسبريس - إفي
الأحد 03 فبراير 2019 - 01:35

نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق، السبت، الخبر الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار المجلس لقرار يجرم مدح وتمجيد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال المجلس في بيان له "يكذب المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، الأخبار التي تتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار مجلس القضاء الأعلى قرار يتعلق بتجريم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبة لذلك".

وتابع البيان إن" تشريع أي قانون يتضمن تجريم فعل ما، ومن ثم عقوبة ذلك الفعل، هو من اختصاص مجلس النواب حصرا، باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستوريا"، مشددا على أنه "لا يوجد قانون إلى الآن بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام نشرت أخبارا عن قيام مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قرر يقضي بمعاقبة أي شخص يمدح ويمجد الرئيس الراحل صدام حسين على الفيسبوك بالسجن لمدة تتراوح بين (5 - 15 سنة).

وبدأت مؤخرا تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي قصائد تمدح صدام حسين وفي بعض الأحيان تنقل وسائل الإعلام آراء مواطنين يمدحون الرئيس الراحل وينتقدون الوضع الحالي الذي يشهد ترديا في واقع الخدمات وانتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر.

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