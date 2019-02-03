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الرئيسية | خارج الحدود | حاكم "فيرجينيا" الأمريكية يعتذر عن صورة عنصرية

حاكم "فيرجينيا" الأمريكية يعتذر عن صورة عنصرية

حاكم "فيرجينيا" الأمريكية يعتذر عن صورة عنصرية
هسبريس - إفي
الأحد 03 فبراير 2019 - 04:05

اعتذر حاكم ولاية فيرجينيا الأمريكية، الديمقراطي رالف نورثام بسبب صورة عنصرية من كتابه السنوي الجامعي عام 1984، ويظهر بها رجل يرتدي قناعا أسود وإلى جانبه آخر يرتدي عباءة وغطاء رأس منظمات "كو كلوس كلان" العنصرية المتطرفة.

وظهرت الصورة الجمعة على موقع له نزعة محافظة وتسببت في زلزال سياسي بكافة أنحاء البلاد لكن بالأخص في فيرجينيا التي تعرف بماض عنصري لم تلتئم جروحه بعد.

كما تسببت الصور في دعوات باستقالة نورثام سواء من جانب الجمهوريين أو الديمقراطيين.

وقال نورثام في بيان "أشعر بالأسف الشديد لاتخاذي قرار الظهور بهذا الشكل في تلك الصورة، وللألم الذي تسبب فيه هذا القرار آنذاك والآن".

وأضاف "تلك الصورة والموقف العنصري والمهين الذي تعبر عنه، لا يمثلا ما أنا عليه اليوم".

ولم يوضح نورثام البالغ من العمر 59 عاما والذي كان في الـ 25 من ربيعه حين التقطت هذه الصورة، أي من الشخصين كان هو.

وتنتمي تلك الصورة التي ظهر بها الشخصان وهما يحملان الجعة في أيديهما، للكتاب السنوي الجامعي في كلية الطب في فيرجينيا الشرقية عام 1984.

وفي مواجهة الدعوات باستقالته، قال نورثام "أتحمل مسؤولية أفعالي الماضية ومستعد للعمل بجد من أجل استعادة ثقتكم. لقد كافحت كثيرا خلال العام الأخير في منصبي كحاكم من أجل فيرجينيا أفضل، وأنا ملتزم بمواصلة الكفاح حتى نهاية ولايتي".

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