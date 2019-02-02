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كُتّاب وآراء
لقاء في نيويورك يحتفي باليوم العالمي للحجاب
تجمعت مسلمات وداعمون لهن على درج قاعة نيويورك سيتي هول بمناسبة اليوم العالمي للحجاب لتشجيع النساء بمختلف خلفياتهن على ارتدائه والاحتجاج على التفرقة ضد المسلمين.
وتحدثت مدينة عبد الكريم (18 عاما) لوكالة رويترز، عما تعرضت له من مضايقات في المدرسة بسبب الحجاب.
وقالت لمن يتعرضون لها "أنا إنسانة مثلكم. الناس تخشاني وتشعر بعدم الارتياح لارتدائي هذا (الحجاب) الناس تخطيء في حكمها علي وتصف المسلمين بالإرهابيين فقط لأنهم في الأخبار يقولون إن مسلما فعل هذا أو ذاك. ولكن لا يقولون إن مسيحيا فعل هذا أو كاثوليكيا فعل ذاك"، مضيفة "إنهم مجرمون فقط ارتكبوا عملا سيئا. لا تصفوهم بالمسلمين. إنهم غير جديرين بهذه الصفة".
وأسست ناظمة خان اليوم العالمي للحجاب في عام 2013 في محاولة لتعريف الناس بما يعنيه ارتداء الحجاب. وتقام فعاليات بهذه المناسبة في الأول من فبراير من كل عام في نحو 190 دولة.
وتقول مدينة "التفرقة زادت لمستوى جديد بعد 9/11 . طاردوني في الشارع وتعرضت لهجوم بدني ولفظي. اعتقدت أنه إذا استطعنا توعية الناس لأني أعتقد أن أفضل وسيلة لمحاربة (ذلك) من خلال التوعية. وأعتقد أنه لو طلبنا من أخوات من خلفيات وعقائد مختلفة تعريف الناس بالحجاب ربما ستنحسر التفرقة".
وعام 2017، تم تسجيل "يوم الحجاب العالمي" منظمة غير ربحية، تقول إن مهمتها هي محاربة التمييز ضد السيدات المسلمات من خلال نشر التوعية والتثقيف، حسب موقعها الإلكتروني.
وفي 20 يناير الماضي، أعلنت المنظمة شعار العام وهو "كسر الصورة النمطية"، وحثت الناشطين، في بيان، على التغريد بهاشتاغ (وسم) "حرة بحجابي" .