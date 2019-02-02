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الرئيسية | خارج الحدود | لقاء في نيويورك يحتفي باليوم العالمي للحجاب

لقاء في نيويورك يحتفي باليوم العالمي للحجاب

لقاء في نيويورك يحتفي باليوم العالمي للحجاب
هسبريس - متابعة
السبت 02 فبراير 2019 - 14:24

تجمعت مسلمات وداعمون لهن على درج قاعة نيويورك سيتي هول بمناسبة اليوم العالمي للحجاب لتشجيع النساء بمختلف خلفياتهن على ارتدائه والاحتجاج على التفرقة ضد المسلمين.

وتحدثت مدينة عبد الكريم (18 عاما) لوكالة رويترز، عما تعرضت له من مضايقات في المدرسة بسبب الحجاب.

وقالت لمن يتعرضون لها "أنا إنسانة مثلكم. الناس تخشاني وتشعر بعدم الارتياح لارتدائي هذا (الحجاب) الناس تخطيء في حكمها علي وتصف المسلمين بالإرهابيين فقط لأنهم في الأخبار يقولون إن مسلما فعل هذا أو ذاك. ولكن لا يقولون إن مسيحيا فعل هذا أو كاثوليكيا فعل ذاك"، مضيفة "إنهم مجرمون فقط ارتكبوا عملا سيئا. لا تصفوهم بالمسلمين. إنهم غير جديرين بهذه الصفة".

وأسست ناظمة خان اليوم العالمي للحجاب في عام 2013 في محاولة لتعريف الناس بما يعنيه ارتداء الحجاب. وتقام فعاليات بهذه المناسبة في الأول من فبراير من كل عام في نحو 190 دولة.

وتقول مدينة "التفرقة زادت لمستوى جديد بعد 9/11 . طاردوني في الشارع وتعرضت لهجوم بدني ولفظي. اعتقدت أنه إذا استطعنا توعية الناس لأني أعتقد أن أفضل وسيلة لمحاربة (ذلك) من خلال التوعية. وأعتقد أنه لو طلبنا من أخوات من خلفيات وعقائد مختلفة تعريف الناس بالحجاب ربما ستنحسر التفرقة".

وعام 2017، تم تسجيل "يوم الحجاب العالمي" منظمة غير ربحية، تقول إن مهمتها هي محاربة التمييز ضد السيدات المسلمات من خلال نشر التوعية والتثقيف، حسب موقعها الإلكتروني.

وفي 20 يناير الماضي، أعلنت المنظمة شعار العام وهو "كسر الصورة النمطية"، وحثت الناشطين، في بيان، على التغريد بهاشتاغ (وسم) "حرة بحجابي" .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - أحلام السبت 02 فبراير 2019 - 15:11
كل شيء في الأول صعب لكن بالاصرار يكون سهل
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0
2 - رشيدة السبت 02 فبراير 2019 - 15:36
عندي اسنان تتحول الى انياب واظافر تتحول الى مخالب اذا حاول احدهم في الشارع ان يستهزأ من حجابي او يصفني بالمتخلفة الرجعية او اراد ان يمنعني من ستر نفسي .
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-3
3 - جليل نور السبت 02 فبراير 2019 - 15:37
على كل حال هذا التجمع بشعاره "حجابي حريتي" هو أكثر تطورا و عقلانية من شعار "حجابي عفتي" الذي رفعته ذات يوم السيدة ماء العينين في إطار الحملة الإخوانية المعلومة بما يتضمنه من اعتداء على حرية من يرفضن الحجاب باتهمامهن انهن غير عفيفات..من شاء ارتداء الحجاب فليفعل، ذلك حقه، و لكن ليمتنع عن التحريض ضد من لا يريده..لا فضل لمتحجبة على "متبرجة" و العكس صحيح.
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7
4 - إدريس السبت 02 فبراير 2019 - 15:49
الحجاب من فراءض آلله من اطاعة الله في فراءضه لابدة له أن يبتلى في دينه وعلمه ولابدة من الحساب اما أجر واما عذاب فإن امتثل لأمر الله فقد فاز في الدنيا و الآخرة
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-2
5 - زاءر ل... السبت 02 فبراير 2019 - 16:15
لم ارى مدينة مثل نيويورك كل اعراق و جنسيات و ديانات و توجهات العالم موجودة هناك مسيحيين متشددين و ليبراليين يهود متشددين و ليبراليين مسلمين مثلهم ملحدين لا دينيين هندوس بوذيين مثليين و ....... الكل له حريته لفعل ما يشاء
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