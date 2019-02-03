24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/02/2019
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:20
|13:46
|16:38
|19:03
|20:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- ألمانيا تخصص 6 مليارات يورو لتأمين الشيخوخة
- النقد الأجنبي يتراجع إلى 79 مليار دولار بالجزائر
- ميركل تدعو الألمان إلى المساهمة في أمن الإنترنت
- الفأر فيل يتكهن اليوم بانتهاء الشتاء وحلول الربيع في أمريكا
- بنكيران يشكك في وفاة باها ويصف منتقدي "المعاش" بالكذابين
"نفقات شخصية" تضع برلمانيا مغربي الأصل أمام القضاء الفرنسي (5.00)
- العثماني: حصيلة الحكومة إيجابية .. والمساواة في الإرث قرار ملكي - (158)
- بنكيران يشكك في وفاة باها ويصف منتقدي "المعاش" بالكذابين - (141)
- وزير الصحة: انتشار "إنفلونزا الخنازير" محدود .. 9 حالات وفاة - (100)
- بنكيران: الملك سيعفو عن الزفزافي .. والله وحده يجازيني على خدماتي - (91)
- عدم "اقتسام الثروة" بين الزوجين يجلب الخيبة إلى مطلّقات مغربيات - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
ألمانيا تخصص 6 مليارات يورو لتأمين الشيخوخة
الأحد 03 فبراير 2019 - 07:46
كشف تقرير إعلامي في ألمانيا عن حدوث ارتفاع في النفقات التي خصصتها الحكومة الألمانية العام الماضي للتأمين الأساسي لحالات الشيخوخة أو العمل المخفف.
وكتبت شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" أن هذه المخصصات زادت بمقدار نحو 500 مليون يورو مقارنة بعام 2017.
واستندت الشبكة في تقريرها على رد من وزارة المالية على استجواب من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر.
وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المخصصات إلى البلديات لإنفاقها على التأمين الأساسي الذي يتم التقدم بطلب للحصول عليه من قبل أشخاص في عمر الشيخوخة أو من أصحاب العمل المخفف في حال كانت رواتبهم لا تغطي المستلزمات الضرورية للمعيشة.