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الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تخصص 6 مليارات يورو لتأمين الشيخوخة

ألمانيا تخصص 6 مليارات يورو لتأمين الشيخوخة

ألمانيا تخصص 6 مليارات يورو لتأمين الشيخوخة
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 03 فبراير 2019 - 07:46

كشف تقرير إعلامي في ألمانيا عن حدوث ارتفاع في النفقات التي خصصتها الحكومة الألمانية العام الماضي للتأمين الأساسي لحالات الشيخوخة أو العمل المخفف.

وكتبت شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" أن هذه المخصصات زادت بمقدار نحو 500 مليون يورو مقارنة بعام 2017.

واستندت الشبكة في تقريرها على رد من وزارة المالية على استجواب من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر.

وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المخصصات إلى البلديات لإنفاقها على التأمين الأساسي الذي يتم التقدم بطلب للحصول عليه من قبل أشخاص في عمر الشيخوخة أو من أصحاب العمل المخفف في حال كانت رواتبهم لا تغطي المستلزمات الضرورية للمعيشة.

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