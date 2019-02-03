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النقد الأجنبي يتراجع إلى 79 مليار دولار بالجزائر
الأحد 03 فبراير 2019 - 02:25
كشف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، السبت، عن تراجع احتياط بلاده من النقد الأجنبي إلى أقل من 80 مليار دولار.
وقال أويحيى في مؤتمر صحفي في ختام الدورة السادسة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه: "للأسف، احتياطاتنا من النقد الأجنبي تراجعت إلى أقل من 80 مليار دولار، هي في حدود 79.80 مليار دولار".
وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي 82.12 مليار دولار بنهاية نونبر الماضي مقابل 97.33 مليار دولار بنهاية 2017، و194.01 نهاية 2013.