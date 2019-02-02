24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:53
|08:21
|13:46
|16:37
|19:02
|20:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفأر فيل يتكهن اليوم بانتهاء الشتاء وحلول الربيع في أمريكا
- ارتداء البكيني ولباس البحر لا يثير الدهشة في كنيسة روسية
- للنباتيين فقط .. تذاكر مجانية لحضور حفلات بيونسيه على مدار 30 عاما
- بنكيران يشكك في وفاة باها ويصف منتقدي "المعاش" بالكذابين
- "السترات الصفراء" تتظاهر ضد عنف الشرطة الفرنسية
ثلاثة ملايين نسخة ورقية تنتظر زوار معرض الكتاب بالدار البيضاء (5.00)
الحالة الصحية للزفزافي تصل العثماني .. ومنيب تطالب بفتح تحقيق (5.00)
مهنيون يحذرون من تفشي فيروس "إنفلونزا الخنازير" في المغرب (4.00)
- منتخب قطر يهزم اليابان ويحرز كأس آسيا 2019 - (86)
- العثماني: "إنفلونزا الخنازير" عادية .. والأدوية متوفرة بالمستشفيات - (84)
- وزير الصحة: انتشار "إنفلونزا الخنازير" محدود .. 9 حالات وفاة - (77)
- بنكيران يشكك في وفاة باها ويصف منتقدي "المعاش" بالكذابين - (72)
- انتشار "أنفلونزا الخنازير" يجرّ وزير الصحة إلى المساءلة البرلمانية - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"السترات الصفراء" تتظاهر ضد عنف الشرطة الفرنسية
في خضم جدل حول استخدام "الكرات الوامضة"، يتظاهر للسبت الثاني عشر على التوالي محتجو "السترات الصفراء" في باريس، هذه المرة ضد عنف الشرطة، بينما يتوقع أن تحصل تجمعات أخرى في كل أنحاء فرنسا.
وغداة قرار مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، السماح بمواصلة استخدام الكرات الوامضة في التظاهرات، قرر المحتجون الذين بدؤوا تحركاتهم أساسا ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة تنظيم "مسيرة كبرى للجرحى" في العاصمة الفرنسية، لحظر الكرات الوامضة والقنابل المسيلة للدموع.
وكُتِب في دعوات أطلقت على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المتظاهرين مدعوون من أجل "وضع حد للقوة المفرطة التي تستخدمها الحكومة لإسكات الاحتجاج"، وإلى أن يجلبوا "ضمادات للعين وغيرها وتلطيخ ستراتهم الصفراء بالأحمر"، في إشارة إلى الدم.
وينوي المتظاهرون في باريس وليون (وسط الشرق) ومونبيلييه (جنوب) خصوصا إدانة اللجوء إلى الكرات الوامضة - الرصاص غير القاتل الذي استخدم أكثر من 9200 مرة منذ بدء لحركة الاحتجاجية والمتهم بالتسبب بجروح خطيرة بما في ذلك لأحد قادة "السترات الصفراء"، وهو جيروم رودريغ.
وقالت مجموعة الناشطين "لنجردهم من السلاح" إن عشرين شخصا أصيبوا بجروح خطيرة في العين منذ 17 نونبر. وتجري إدارة الشرطة 116 تحقيقا في هذا الشأن، يتعلق عشرة منها بجروح خطيرة في العين، حسبما ذكر مصدر في الشرطة.
في المجموع، أحصت السلطات أكثر من 1900 جريح من المتظاهرين وأكثر من 1200 من أفراد قوات الأمن.
وفي مواجهة الجدل، اعترف وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، الجمعة، بأن هذا السلاح يمكن أن "يجرح"، ووعد بمعاقبة "التجاوزات"، لكنه دافع عن استخدامه "لمواجهة مثيري الشغب".
ولا يمكن التكهن بحجم تجمعات السبت الثاني عشر بعد مشاركة 69 ألف محتج السبت الماضي، و84 ألفا السبت الذي سبقه، حسب أرقام وزارة الداخلية.
لكن المتظاهرين يحتجون باستمرار على هذه الأرقام ويتهمون وزارة الداخلية بالتقليل من حجم التعبئة.