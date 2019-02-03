شرودر: دعم الولايات المتحدة لغوايدو "قليل الذكاء"

هسبريس - إفي

اعتبر المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر أن الدعم "الفوري" الذي منحته الولايات المتحدة لخوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا يعد "قليل الذكاء".

وصرح المستشار الذي حكم ألمانيا بين 1989 و2005 -والذي عارض الحرب الثانية ضد العراق- في مقابلة منشورة هذا الأحد في مجلة (دير شبيجل) الألمانية أن ما فعلته الولايات المتحدة قد يثير جدلا من الناحية القانونية.

وقال "أعتقد أنه من قلة الحكمة أن يقول الأمريكيون على الفور إن غوايدو الشاب هو الرئيس المنتخب. الأمر معقد من الناحية القانونية، وشيء كهذا ربما يضر بشرعية السياسة الخارجية للغرب".

وفي رأيه: "رأت الولايات المتحدة خلال عقود أمريكا الجنوبية كفناء خلفي يمكنها أن تفعل فيه وتسمح بأن يُفعل به ما تشاء".

وفي المقابل ثمّن شرودر الموقف الأوروبي بإلزام فنزويلا بإجراء انتخابات جديدة حرة وديمقراطية والتي يجب الدعوة إليها في الساعات القادمة للالتزام بمهلة الثمانية أيام التي منحها الاتحاد الأوروبي لمادورو والتي تنتهي بعد غد الاثنين.

وأضاف المستشار الألماني السابق "يبدو لي هذا أذكى. أن نقول إننا سلكنا كل السبل الدبلوماسية حتى يمكن حل هذا الصراع بالانتخابات. وحينئذ يمكن للدول الأوروبية أن تعلن بوضوح تعاطفها مع الشاب الذي نصب نفسه".

كما انتقد شرودر الذي يشغل منذ عدة سنوات مناصب إدارية في شركات طاقة مرتبطة بروسيا الضعوط التي تمارسها الولايات المتحدة على حلفائها لكي يبتعدوا عن روسيا.

وقال: "ما يقلقني حقا أن تحاول الولايات المتحدة بكل السبل أن تفرض علينا مع أي الدول نستطيع أن نتاجر ومع أي لا. وعلينا كبلد ذي سيادة ألا نسمح بأن يحدث هذا".