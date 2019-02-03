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نجاة نائب رئيس نيجيريا من حادث طائرة مروحية
الأحد 03 فبراير 2019 - 02:45
نجا نائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباغو، السبت، من حادث طائرة مروحية وقع في ولاية كوجي (وسط البلاد).
ووقع هذا الحادث - الذي لم تعلن أسبابه حتى هذه اللحظة- في إحدى مناطق بلدة كابا.
وكتب أوسينباغو على حسابه الشخصي بـ(تويتر) "نحن آمنون وسليمون. وشكرا لكل من أعرب عن قلقه وشكرا أيضا للطاقم الذي تعامل مع الوضع بشكل جيد".
وكانت رسالة نائب الرئيس مصحوبة بمقطع فيديو ظهر فيه مبتسما وهو داخل سيارة كان يلوح منها لأنصاره الموجودين في الشوارع.
يذكر أن نيجيريا ستشهد إجراء انتخابات الرئاسة في 16 فبراير الجاري، والتي فيها ينوي الرئيس الحالي للبلاد، محمد بخاري، الترشح لولاية جديدة.