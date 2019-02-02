أويحيى يتوقع سعي بوتفليقة إلى ولاية خامسة

هسبريس - إفي

توقع رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، السبت، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيسعى لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من أبريل المقبل رغم مرضه الشديد الذي يبعده عن النشاط العام.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده "إنني واثق بنسبة 99% في ترشح الرئيس للانتخابات".

وتفادى الرد على سؤال مباشر حول الوضع الحقيقي للرئيس، مهاجما بشدة المعارضة التي قال عنها إن "مشكلتها مع الرئيس ليست مشكلة اليوم".

وأفاد "الشعب يعرف الرئيس ويعلم ما فعله. من المعروف أن وضعه الصحي ليس وضع أمس. ومع هذه البيانات، صوت الشعب لصالحه في عام 2014".

وأضاف أن بوتفليقة الذي يتولى السلطة منذ عام 1999 سيعلن ترشحه عبر رسالة للشعب.

وكشفت الاستطلاعات أنه في حال ترشحه لولاية خامسة لمدة خمسة أعوام سيفوز بوتفليقة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل.

وسينهي الرئيس (81 عاما) ولايته الحالية في أبريل والتي قل فيها ظهوره علنا.

وحتى الوقت الحالي أكد الجنرال علي غديري فقط قراره خوض الانتخابات بينما ألمح رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، زعيم حزب طلائع الحريات المعارض والمرشح في عام 2014 ، إلى أنه سيعاود المحاولة في أبريل المقبل.