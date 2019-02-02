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الرئيسية | خارج الحدود | تحالف جزائري يرشح بوتفليقة لانتخابات الرئاسة

تحالف جزائري يرشح بوتفليقة لانتخابات الرئاسة

تحالف جزائري يرشح بوتفليقة لانتخابات الرئاسة
هسبريس - د .ب .أ
السبت 02 فبراير 2019 - 22:58

أعلن قادة أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر، اليوم السبت، عن ترشيحهم رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر عقدها في 18 أبريل 2019.

وأكدت أحزاب التحالف الرئاسي في بيان مشترك بعد اجتماعها بمقر حزب جبهة التحرير الوطني أنها ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وضم الاجتماع منسق حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس.

وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، توقع أن يعلن رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه لولاية خامسة في رسالة موجهة للشعب.

وقال أويحيى، في مؤتمر صحفي في ختام الدورة السادسة للمجلس الوطني لجزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه اليوم:" من حق الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة وأنا مقتنع بأنه سيترشح وهذا لا يحتاج إلى تخمين أو حسابات. أتوقع أن يعلن الرئيس بوتفليقة ترشحه في رسالة موجهة للشعب الجزائري".

وأكد أويحيى، أن الرئيس بوتفليقة، لن يقوم بالحملة الانتخابية في حال ترشحه بدعوى أنه "لا يحتاج إلى حملة انتخابية، لأن التحالف الرئاسي (أحزاب الموالاة) يدعمه، والشعب يعرفه ويرى إنجازاته وانتصر له في كل المحطات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سوسي وأصلي صحراوي السبت 02 فبراير 2019 - 23:05
بالتوفيق ان شاء الله حتى الموت
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14
2 - عهدة الذل السبت 02 فبراير 2019 - 23:18
والله مهزلة الجزائر امام العالم مذوية .فكيف يحق لشرذمة من جنرلات جزائر ان تتلاعب برئيس معاق عقليا وجسديا, وتنصيبه لعهدة خامسة: وهو لايدري من هو وفي الحقيقة دولة تحتية تحكم وراء ستار وتتقاسم ثراوث الشعب المغفل الذي لازال يلهث وراء شكارة حليب وحبة بطاطا الخنازير..والله البكاء والعار لجزائر منكشفة اللعبة..
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14
3 - مواطن مغربي السبت 02 فبراير 2019 - 23:26
بوتفليقة لا يربط حتى حداءه إلا بالاذن و هو ليس إلا دمية في يد الجينيرالات الجزائريين هم من يقررون باسمه و يحركونه يمينا و شمالا كيفما شاؤوا عن أي إنتخابات يتحدثون بل إنها مسرحية واستغباء للعقول .
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3
4 - dz . السبت 02 فبراير 2019 - 23:29
اسيدي الا خرج مباشرة للشعب وقال انتخبوا عليا انا لول الي نصوت عليه
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5
5 - fallague السبت 02 فبراير 2019 - 23:39
الاحزاب الاربعة سيتحالفون في الشهر الرابع لمنح المتربع على كرسي العهدة الرابعة عهدة جديدة.
على فكرة ان اغلبية اعضاء الاحزاب الاربعة من خريجي الحزب العراب fln. و يعتبر حزب التجمع و حزب تجمع امل و الحركة الشعبية " ارانب سباق " تحت اشراف جنرالات قصر المرادية.
---------
رقم 4 يلعب دوره مرة اخرى في الجزائر كما سبق له بالدور الذي لعبه في مصر. ( مجرد ملاحظة ).
- آخر الكلام - المعروف عند الجزائريين عندهم * النيف * لاجل ذلك سينتخبون الرئيس للعهدة الخامسة من اجل الاستعداد للعهدة السادسة
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1
6 - الجزائر العاصمة السبت 02 فبراير 2019 - 23:47
الجزائر العاصمة كلها لافتات ولاصقات بصور بوتفليقة ولكن لن ترى اي صورة فيها الرئيس في كرسي متحرك، انهم يكذبون على الشعب ويستحمرونه.
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0
7 - مرتن بري دو كيس السبت 02 فبراير 2019 - 23:48
لذا تذيل العرب .واصبحوا اضحوكة لغير العرب...فماذا عسى شيخ بصحته كاملة ان يفعل لشعب يفوق 40 مليون نسمة ليفعل مريض غير قادر حتى على الحركة والكلام.. عجب كيف يفكر العرب..!!! ماذا فعل لهذه البلاد مدة 20 سنة في الحكم .اللهم اسكت بطريقة ظالمة فتنة كانت في البلاد لمدة 10 سنوات. وعفى عن قتلة وقطاع طرق من جيشه وليسو من الشعب ..بل عساكر قتلوا الشعب ..بأوامر جنرالات العار الذي اصبحوا في طي النسيان بعد أن طردهم رئيسهم المنتخب..واسكت الشعب الذي يعيش في الفقر مع أن الجزاءر غنيةبالغاز والبترول..فقد أهدى أموال بترول الجزائريين لقضية وهمية من ميراث بوخروبة بومدين..في صحراء المغرب.وتجري الرياح بما لا تشته السفن...ونزل في عهده ثمن المحروقات..وأصبحت الجزاءر تتخبط في قلة الموارد..لان هذا الرئيس الذي يريدون ترشيحه لخمس سنوات أخرى.لم يعرف مع جنرالاته وحكومته ماذا سيفعل بعد البترول..وزاد الطين بلة وطبعت أموال لقتل العجز في الميزانية..ومع ذلك لا زال ولا زالو متشبثين في قضية المغرب الاولى ويضيعوا أموال الجزاءر على شعب وسط بلادهم ..وكل هذا سببه بوتفليقة الرئيس الجديد للجزاءر .
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