24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:53
|08:21
|13:46
|16:37
|19:02
|20:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفأر فيل يتكهن اليوم بانتهاء الشتاء وحلول الربيع في أمريكا
- ارتداء البكيني ولباس البحر لا يثير الدهشة في كنيسة روسية
- للنباتيين فقط .. تذاكر مجانية لحضور حفلات بيونسيه على مدار 30 عاما
- بنكيران يشكك في وفاة باها ويصف منتقدي "المعاش" بالكذابين
- "السترات الصفراء" تتظاهر ضد عنف الشرطة الفرنسية
ثلاثة ملايين نسخة ورقية تنتظر زوار معرض الكتاب بالدار البيضاء (5.00)
- العثماني: حصيلة الحكومة إيجابية .. والمساواة في الإرث قرار ملكي - (155)
- بنكيران يشكك في وفاة باها ويصف منتقدي "المعاش" بالكذابين - (139)
- وزير الصحة: انتشار "إنفلونزا الخنازير" محدود .. 9 حالات وفاة - (100)
- العثماني: "إنفلونزا الخنازير" عادية .. والأدوية متوفرة بالمستشفيات - (85)
- عدم "اقتسام الثروة" بين الزوجين يجلب الخيبة إلى مطلّقات مغربيات - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تحالف جزائري يرشح بوتفليقة لانتخابات الرئاسة
أعلن قادة أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر، اليوم السبت، عن ترشيحهم رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر عقدها في 18 أبريل 2019.
وأكدت أحزاب التحالف الرئاسي في بيان مشترك بعد اجتماعها بمقر حزب جبهة التحرير الوطني أنها ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة".
وضم الاجتماع منسق حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس.
وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، توقع أن يعلن رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه لولاية خامسة في رسالة موجهة للشعب.
وقال أويحيى، في مؤتمر صحفي في ختام الدورة السادسة للمجلس الوطني لجزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه اليوم:" من حق الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة وأنا مقتنع بأنه سيترشح وهذا لا يحتاج إلى تخمين أو حسابات. أتوقع أن يعلن الرئيس بوتفليقة ترشحه في رسالة موجهة للشعب الجزائري".
وأكد أويحيى، أن الرئيس بوتفليقة، لن يقوم بالحملة الانتخابية في حال ترشحه بدعوى أنه "لا يحتاج إلى حملة انتخابية، لأن التحالف الرئاسي (أحزاب الموالاة) يدعمه، والشعب يعرفه ويرى إنجازاته وانتصر له في كل المحطات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
على فكرة ان اغلبية اعضاء الاحزاب الاربعة من خريجي الحزب العراب fln. و يعتبر حزب التجمع و حزب تجمع امل و الحركة الشعبية " ارانب سباق " تحت اشراف جنرالات قصر المرادية.
---------
رقم 4 يلعب دوره مرة اخرى في الجزائر كما سبق له بالدور الذي لعبه في مصر. ( مجرد ملاحظة ).
- آخر الكلام - المعروف عند الجزائريين عندهم * النيف * لاجل ذلك سينتخبون الرئيس للعهدة الخامسة من اجل الاستعداد للعهدة السادسة