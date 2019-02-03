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كُتّاب وآراء
غوايدو للمحتجين: التغيير في فنزويلا قريب جدا
خرج أكثر من 100 ألف فنزويلي إلى شوارع كاراكاس، أمس السبت، للمطالبة بالإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
وقال زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد إن "التغيير في فنزويلا بات قريبا جدا جدا "، مضيفا: "اليوم نعلن عن تحالف عالمي من أجل المساعدات الإنسانية والحرية في فنزويلا".
كما رحب غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للدولة في 23 يناير، بانشقاق الجنرال الفنزويلي رفيع المستوى بالقوات الجوية فرانسيسكو يانيز عن مادورو في وقت سابق من السبت، قائلا: "نرحب بأي مسؤول ينحاز إلى جانب الدستور".
وعلى صعيد آخر خرج إلى الشوارع أيضا أمس السبت عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لمادورو إلى شوارع كاراكاس على بعد خمسة كيلومترات فقط من الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكمه.