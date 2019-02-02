مادورو يقترح انتخابات برلمانية مبكرة في فنزويلا

هسبريس - رويترز

اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، تقديم موعد الانتخابات البرلمانية المقررة سنة 2020 إلى العام الجاري وذلك في إطار سعيه لمواجهة التهديد الذي يشكله رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا شرعيا للبلاد.

وفي كلمة أمام أنصاره قال مادورو إن الجمعية التأسيسية التي تسيطر عليها الحكومة ستبحث الدعوة لانتخابات مبكرة للجمعية الوطنية منددا بالجمعية الوطنية التي اعتبرها ممثلة للرأسمالية.