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كُتّاب وآراء
طيران التحالف بقيادة أمريكا يهاجم الجيش السوري
نقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن مصدر عسكري قوله إن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هاجمت موقعا للجيش السوري قرب جبهة القتال ضد آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية شرقي نهر الفرات في ساعة متأخرة الليلة الماضية فتسببت في أضرار وإصابات.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المصدر قوله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد "شن طيران ’التحالف الأمريكي’ مساء اليوم عدوانا على أحد تشكيلات الجيش العربي السوري العاملة في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي".
وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين وتدمير مدفع.
ولم يتسن الحصول على تعليق للتحالف بقيادة الولايات المتحدة لكنه نفى من قبل ضرب أهداف للجيش السوري في تلك المنطقة.
ولا يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد حاليا إلا على حفنة من القرى في سوريا بعد أن خسر تقريبا كل الأراضي التي كانت تحت سيطرته عام 2017 بعد شن هجومين منفصلين عليه أحدهما للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة مقاتلين محليين والآخر للجيش السوري وجماعة مقاتلة متحالفة معه تدعمها روسيا.
كما يسيطر التنظيم على جيب صحراوي يحيط به الجيش السوري في وسط البلاد.
وتحرص روسيا والولايات المتحدة على الاتصالات العسكرية بينهما للحيلولة دون أي صراع بطريق الخطأ بين القوتين اللتين تحاربان التنظيم. لكن بعض الاشتباكات وقعت
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
نظام كهدا ، تسبب في احتلال بلده وتشريد مواطنيه من قبل الروس والامريكان والاتراك وحزب الله الإرهابي، يدفعك للشعور بالغيض والاشمئزاز ، أمام تطبيله وتهليله بالانتصار .