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الرئيسية | خارج الحدود | طيران التحالف بقيادة أمريكا يهاجم الجيش السوري

طيران التحالف بقيادة أمريكا يهاجم الجيش السوري

طيران التحالف بقيادة أمريكا يهاجم الجيش السوري
هسبريس - رويترز
الأحد 03 فبراير 2019 - 12:40

نقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن مصدر عسكري قوله إن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هاجمت موقعا للجيش السوري قرب جبهة القتال ضد آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية شرقي نهر الفرات في ساعة متأخرة الليلة الماضية فتسببت في أضرار وإصابات.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المصدر قوله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد "شن طيران ’التحالف الأمريكي’ مساء اليوم عدوانا على أحد تشكيلات الجيش العربي السوري العاملة في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي".

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين وتدمير مدفع.

ولم يتسن الحصول على تعليق للتحالف بقيادة الولايات المتحدة لكنه نفى من قبل ضرب أهداف للجيش السوري في تلك المنطقة.

ولا يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد حاليا إلا على حفنة من القرى في سوريا بعد أن خسر تقريبا كل الأراضي التي كانت تحت سيطرته عام 2017 بعد شن هجومين منفصلين عليه أحدهما للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة مقاتلين محليين والآخر للجيش السوري وجماعة مقاتلة متحالفة معه تدعمها روسيا.

كما يسيطر التنظيم على جيب صحراوي يحيط به الجيش السوري في وسط البلاد.

وتحرص روسيا والولايات المتحدة على الاتصالات العسكرية بينهما للحيلولة دون أي صراع بطريق الخطأ بين القوتين اللتين تحاربان التنظيم. لكن بعض الاشتباكات وقعت

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - كمال الأحد 03 فبراير 2019 - 13:10
أمريكا هزمت في سوريا وداعش من صناعتها ولم يبقى لها إلا مهاجمة الجيش السوري
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2 - لبيب وادي زم الأحد 03 فبراير 2019 - 13:12
هدا حال بعض الانضمة الدكتاتورية ، التي تتغول وتتنمر على شعوبها ، امثال المافيا العسكرية الجزاءرية والسورية ، وهده الأخيرة بعد ان هلكت البلاد والعباد بالبراميل المتفجرة والاسلحة الكيماوية المحضورة دوليا ، وبدعم ايراني مجوسي ، وروسي انتهازي ، ثم ثرى نفس النضام الفاشي ، يدفن رأسه في التراب كالنعامة من شدة الجبن والرعب ، كلما انهالت عليه الصواريخ الأمريكية والإسرائيلية، ولا يستطيع الرد .
نظام كهدا ، تسبب في احتلال بلده وتشريد مواطنيه من قبل الروس والامريكان والاتراك وحزب الله الإرهابي، يدفعك للشعور بالغيض والاشمئزاز ، أمام تطبيله وتهليله بالانتصار .
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