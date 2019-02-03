بنك الجزائر يفرج عن نماذج الأوراق النقدية الجديدة

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت الجزائر عن طرح عملات جديدة في الاسواق فئة 100 و500 و1000 دينار جزائرى.

وذكر موقع " دقيقة" الجزائري اليوم الاحد أن بنك الجزائر قام بإظهار نماذج الأوراق النقدية الجديدة التي ستدخل السوق الجزائرية و هي 100 ،و 500و1000 دينار .

وأشار الموقع إلى أن الأوراق النقدية تحتوي صورة للمسجد الأعظم والأمير عبد القادر ، كما شهدت اختلافا في الألوان، حيث حملت اللوان البنفسجي والأزرق وكذا الأخضر.

ومن المقرر أن يتم تداول الورقة النقدية الجديدة، بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى كشف أمس السبت عن تراجع احتياط بلاده من النقد الأجنبي إلى أقل من 80 مليار دولار.

وقال أويحيى ، في مؤتمر صحفي في ختام الدورة السادسة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه: " للأسف، احتياطاتنا من النقد الأجنبي تراجعت إلى أقل من 80 مليار دولار، هي في حدود 79.80 مليار دولار".

وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي 82.12 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 97.33 مليار دولار بنهاية 2017، و194.01 نهاية 2013.