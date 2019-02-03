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الرئيسية | خارج الحدود | بنك الجزائر يفرج عن نماذج الأوراق النقدية الجديدة

بنك الجزائر يفرج عن نماذج الأوراق النقدية الجديدة

بنك الجزائر يفرج عن نماذج الأوراق النقدية الجديدة
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 03 فبراير 2019 - 21:57

أعلنت الجزائر عن طرح عملات جديدة في الاسواق فئة 100 و500 و1000 دينار جزائرى.

وذكر موقع " دقيقة" الجزائري اليوم الاحد أن بنك الجزائر قام بإظهار نماذج الأوراق النقدية الجديدة التي ستدخل السوق الجزائرية و هي 100 ،و 500و1000 دينار .

وأشار الموقع إلى أن الأوراق النقدية تحتوي صورة للمسجد الأعظم والأمير عبد القادر ، كما شهدت اختلافا في الألوان، حيث حملت اللوان البنفسجي والأزرق وكذا الأخضر.

ومن المقرر أن يتم تداول الورقة النقدية الجديدة، بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى كشف أمس السبت عن تراجع احتياط بلاده من النقد الأجنبي إلى أقل من 80 مليار دولار.

وقال أويحيى ، في مؤتمر صحفي في ختام الدورة السادسة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه: " للأسف، احتياطاتنا من النقد الأجنبي تراجعت إلى أقل من 80 مليار دولار، هي في حدود 79.80 مليار دولار".

وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي 82.12 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 97.33 مليار دولار بنهاية 2017، و194.01 نهاية 2013.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاحظ الأحد 03 فبراير 2019 - 22:16
هل ستغيب صورالحيوانات من على وجه الاوراق النقدية ؟ . اذا حدث ذلك معناه ان رسالتي وصلت الى من يهمه الامر يوم بدء الطبع . والسؤال المطروح لماذا الدينار لا يساوي شئ امام العملات الاجنبية . اما الثاني هل يستم تعويم الدينار دون ان يكون من الغارقين ؟ . مزيدا من الطبع فالمال اكلته الجهة المعلومة المتمركزة بتندوف .
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2 - سليم الشاوي الأحد 03 فبراير 2019 - 22:29
قيمة الدينار ضعيفة امام العملات الاجنبية... الين الياباني كذلك قيمته ضعيفة.... لا يهم قيمة العملة بل القدرة الشرائية هي الأساس... تخفيض العملة يرجع الى جلب الاستثمارات اساسا...
ربما يوما ما سيتم مسح صفرين كما فعلت تركيا...
المشكلة ان الاشخاص لا يحترمون عملتهم فيعاملونها كورقة بالية خلافا للاوروبيين فخدش بسيط يجعل من العملة غير صالحة.... قليلا من التحضر من فضلكم
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