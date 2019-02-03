24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:20
|13:46
|16:38
|19:03
|20:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ألمانيا تخصص 6 مليارات يورو لتأمين الشيخوخة
- النقد الأجنبي يتراجع إلى 79 مليار دولار بالجزائر
- ميركل تدعو الألمان إلى المساهمة في أمن الإنترنت
- "سوروبان" .. تقنية حديثة في تدريس الرياضيات تنمّي ذكاء التلاميذ
- الانسحاب من معاهدة الصواريخ يتيح لأمريكا تحديث الترسانة النووية
"نفقات شخصية" تضع برلمانيا مغربي الأصل أمام القضاء الفرنسي (5.00)
الرميد: لا مفر من الملكية البرلمانية .. والممارسة تصنع الديمقراطية (5.00)
الشرطة الإدارية تطلق أكبر عملية لتحرير الملك العمومي بالبيضاء (5.00)
- الرميد: لا مفر من الملكية البرلمانية .. والممارسة تصنع الديمقراطية - (99)
- محامية تدعو إلى إلغاء "مؤسسة العدول" وتتهم الإرث بتفقير النساء - (96)
- "الإخوان" يرفضون "الحملة الممنهجة" ضد المعاش الاستثنائي لبنكيران - (91)
- عريضة أممية لإنقاذِ الزفزافي .. والأسرة: معاناة ناصر تُبكي العالم - (79)
- عدد وفيات فيروس "إنفلونزا الخنازير" يصل إلى 11 ضحية بالمغرب - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنك الجزائر يفرج عن نماذج الأوراق النقدية الجديدة
أعلنت الجزائر عن طرح عملات جديدة في الاسواق فئة 100 و500 و1000 دينار جزائرى.
وذكر موقع " دقيقة" الجزائري اليوم الاحد أن بنك الجزائر قام بإظهار نماذج الأوراق النقدية الجديدة التي ستدخل السوق الجزائرية و هي 100 ،و 500و1000 دينار .
وأشار الموقع إلى أن الأوراق النقدية تحتوي صورة للمسجد الأعظم والأمير عبد القادر ، كما شهدت اختلافا في الألوان، حيث حملت اللوان البنفسجي والأزرق وكذا الأخضر.
ومن المقرر أن يتم تداول الورقة النقدية الجديدة، بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا.
وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى كشف أمس السبت عن تراجع احتياط بلاده من النقد الأجنبي إلى أقل من 80 مليار دولار.
وقال أويحيى ، في مؤتمر صحفي في ختام الدورة السادسة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه: " للأسف، احتياطاتنا من النقد الأجنبي تراجعت إلى أقل من 80 مليار دولار، هي في حدود 79.80 مليار دولار".
وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي 82.12 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 97.33 مليار دولار بنهاية 2017، و194.01 نهاية 2013.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
ربما يوما ما سيتم مسح صفرين كما فعلت تركيا...
المشكلة ان الاشخاص لا يحترمون عملتهم فيعاملونها كورقة بالية خلافا للاوروبيين فخدش بسيط يجعل من العملة غير صالحة.... قليلا من التحضر من فضلكم