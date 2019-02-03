مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة إسرائيلية

هسبريس - و.م.ع

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 85 مستوطنا، و26 طالبا من معاهد تلمودية اقتحموا الأقصى في الفترة الصباحية، ونفذوا جولات مشبوهة في المسجد واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة "الهيكل المزعوم"، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسة.

من جهتها، استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى تحليق ثلاث طائرات شراعية فوق الأقصى أول أمس الجمعة.

وأكدت، في بيان لها، أنها تنظر "بخطورة بالغة" لما جرى من تحليق طائرات شراعية على ارتفاع منخفض فوق المسجد الأقصى.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان، قولهم إن ثلاثة أشخاص حلقوا بطائرات شراعية فوق الأقصى، ونزلوا في "حارة اليهود" التي أقيمت على أنقاض حارتي الشرف والمغاربة بجوار المسجد.

وقالت الأوقاف، في بيانها إن "هذا الأمر مستهجن ومستغرب"، محذرة من أن أي مساس يحصل للمسجد الأقصى تقع مسؤوليته على عاتق السلطات "الإسرائيلية" التي سمحت لهؤلاء بالتحليق والطيران فوقه.

وأمس السبت، مارست مجموعة من عصابات المستوطنين، عربداتها وأدت صلوات تلمودية أمام المسجد الأقصى من جهة باب حطة، ونفذت جولات استفزازية على أبواب المسجد الأقصى من الخارج.