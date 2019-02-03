24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:20
|13:46
|16:38
|19:03
|20:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ألمانيا تخصص 6 مليارات يورو لتأمين الشيخوخة
- النقد الأجنبي يتراجع إلى 79 مليار دولار بالجزائر
- ميركل تدعو الألمان إلى المساهمة في أمن الإنترنت
- "سوروبان" .. تقنية حديثة في تدريس الرياضيات تنمّي ذكاء التلاميذ
- عظمة أمريكا تلهم الرئيس ترامب في "خطاب الاتحاد"
لجنة حوادث السير تطلق ميثاق السلوك وتجهز الطرق برادارات ذكية (5.00)
"نفقات شخصية" تضع برلمانيا مغربي الأصل أمام القضاء الفرنسي (5.00)
التصدي لفيروس الأنفلونزا بين المغرب وإسبانيا.. أية مفارقة؟! (5.00)
- العثماني: حصيلة الحكومة إيجابية .. والمساواة في الإرث قرار ملكي - (163)
- بنكيران: الملك سيعفو عن الزفزافي .. والله وحده يجازيني على خدماتي - (137)
- محامية تدعو إلى إلغاء "مؤسسة العدول" وتتهم الإرث بتفقير النساء - (84)
- الرميد: لا مفر من الملكية البرلمانية .. والممارسة تصنع الديمقراطية - (74)
- عريضة أممية لإنقاذِ الزفزافي .. والأسرة: معاناة ناصر تُبكي العالم - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"ليكود" يستغل صورة ترامب ونتنياهو قبل الانتخابات
ترتفع لوحة دعائية ضخمة عليها صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يبتسم ويصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تل أبيب ضمن حملة الدعاية الانتخابية في سبيل فوز نتنياهو بفترة أخرى.
ويحظى ترامب بالشعبية في إسرائيل بسبب سياساته الصارمة تجاه الفلسطينيين وإيران والقرار الذي اتخذه في مايو أيار بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس التي اعترف بها عاصمة لإسرائيل ليغير بذلك وجه السياسة الأمريكية المعمول بها منذ فترة طويلة.
وكُتبت عبارة "نتنياهو. في سباق من نوع آخر" باللغة العبرية وذلك في انتقاد لخصوم رئيس الوزراء في الانتخابات الوطنية المقررة في التاسع من أبريل نيسان.
ويزين اسم حزب ليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو اللوحة التي ترتفع في طريق آيالون السريع المزدحم. ولم يرد متحدث باسم الحزب على سؤال لرويترز عما إذا كان البيت الأبيض قد أجاز استخدام الصورة.
ونتنياهو هو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أحد أشرس خصومه، وهو الجنرال السابق بيني جانتس، يحقق مكاسب.
ويواجه رئيس الوزراء اتهامات محتملة في ثلاث قضايا للكسب غير المشروع. وينفي ارتكاب أي مخالفة ووصف التحقيقات بأنها حملة اضطهاد.
وقال المدعي العام الإسرائيلي يوم الجمعة إنه لا يوجد مسوغ قانوني يمنعه من إعلان نيته توجيه اتهامات الفساد لنتنياهو قبل الانتخابات إذا رأى ما يستدعي هذه الخطوة.
وسيعتمد توجيه الاتهامات رسميا على جلسات قبل المحاكمة من المرجح أن تعقد بعد الانتخابات.