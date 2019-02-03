24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2013:4616:3819:0320:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. استئصال ورم يزن 6 كلغ ونصف من كلية مريض (5.00)

  2. لجنة حوادث السير تطلق ميثاق السلوك وتجهز الطرق برادارات ذكية (5.00)

  3. "نفقات شخصية" تضع برلمانيا مغربي الأصل أمام القضاء الفرنسي (5.00)

  4. التصدي لفيروس الأنفلونزا بين المغرب وإسبانيا.. أية مفارقة؟! (5.00)

  5. درك الدروة يفكّ لغز مصرع شخص مجهول الهوية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "ليكود" يستغل صورة ترامب ونتنياهو قبل الانتخابات

"ليكود" يستغل صورة ترامب ونتنياهو قبل الانتخابات

"ليكود" يستغل صورة ترامب ونتنياهو قبل الانتخابات
هسبريس - رويترز
الأحد 03 فبراير 2019 - 14:50

ترتفع لوحة دعائية ضخمة عليها صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يبتسم ويصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تل أبيب ضمن حملة الدعاية الانتخابية في سبيل فوز نتنياهو بفترة أخرى.

ويحظى ترامب بالشعبية في إسرائيل بسبب سياساته الصارمة تجاه الفلسطينيين وإيران والقرار الذي اتخذه في مايو أيار بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس التي اعترف بها عاصمة لإسرائيل ليغير بذلك وجه السياسة الأمريكية المعمول بها منذ فترة طويلة.

وكُتبت عبارة "نتنياهو. في سباق من نوع آخر" باللغة العبرية وذلك في انتقاد لخصوم رئيس الوزراء في الانتخابات الوطنية المقررة في التاسع من أبريل نيسان.

ويزين اسم حزب ليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو اللوحة التي ترتفع في طريق آيالون السريع المزدحم. ولم يرد متحدث باسم الحزب على سؤال لرويترز عما إذا كان البيت الأبيض قد أجاز استخدام الصورة.

ونتنياهو هو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أحد أشرس خصومه، وهو الجنرال السابق بيني جانتس، يحقق مكاسب.

ويواجه رئيس الوزراء اتهامات محتملة في ثلاث قضايا للكسب غير المشروع. وينفي ارتكاب أي مخالفة ووصف التحقيقات بأنها حملة اضطهاد.

وقال المدعي العام الإسرائيلي يوم الجمعة إنه لا يوجد مسوغ قانوني يمنعه من إعلان نيته توجيه اتهامات الفساد لنتنياهو قبل الانتخابات إذا رأى ما يستدعي هذه الخطوة.

وسيعتمد توجيه الاتهامات رسميا على جلسات قبل المحاكمة من المرجح أن تعقد بعد الانتخابات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.