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ترامب "يراقب إيران" بقاعدة عسكرية داخل العراق
الاثنين 04 فبراير 2019 - 03:18
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع سي.بي.إس، إن من المهم الإبقاء على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق حتى تتمكن واشنطن من مراقبة إيران.
وتابع ترامب في مقتطفات من المقابلة التيتذاع اليوم الأحد "أحد الأسباب وراء رغبتنا في الإبقاء عليها هو أننا نريد مراقبة إيران على نحو ما لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية... أريد أن أكون قادرا على مراقبة إيران".