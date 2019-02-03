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كُتّاب وآراء
ترامب لا يستبعد استخدام القوة العسكرية في فنزويلا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأحد، إن استخدام القوة العسكرية في فنزويلا أحد الخيارات المطروحة.
وأضاف ترامب في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" الذي تذيعه شبكة (سي بي إس) الأمريكية ردا على سؤال عما يمكن أن يجعله يستخدم القوة في فنزويلا أنه لا يريد أن يقول ذلك، مضيفا: "لكنه بالتأكيد أحد الخيارات".
ومنذ 23 يناير، تشهد فنزويلا أزمة سياسية إثر إعلان رئيس البرلمان الذى تسيطر عليه المعارضة خوان جوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وإعلان الرئيس نيكولاس مادورو، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.