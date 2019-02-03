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الرئيسية | خارج الحدود | الأمم المتحدة: غالبية مناطق اليمن عرضة للمجاعة

الأمم المتحدة: غالبية مناطق اليمن عرضة للمجاعة

الأمم المتحدة: غالبية مناطق اليمن عرضة للمجاعة
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 03 فبراير 2019 - 19:48

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن الأحد من أن غالبية مناطق البلاد باتت عرضة لخطر المجاعة.

وقال المكتب الأممي في تقرير حصلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، على نسخة منه إن "هناك 230 منطقة في اليمن، من أصل 333، معرضة لخطر المجاعة".

وأضاف أن" هناك أيضا 10 ملايين يمني، يعانون حاليا من الجوع الشديد".

ولفت التقرير إلى أن" 7.4 مليون يمني بحاجة إلى خدمات لعلاج ومنع سوء التغذية، من بينهم 3.2 مليون شخص يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد".

وحذر التقرير الأممي من أن اليمنيين باتوا في العام الحالي، عرضة للمجاعة أكثر من أي وقت مضى.

وذكر أن" برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يقوم حالياً بتوسيع نطاقه ليصل إلى مساعدة 12 مليون شخص كل شهر في اليمن".

وأوضح أن" الخطة تشمل 8.2 مليون شخص يتلقون مساعدات غذائية ، و 2.8 مليون يحصلون على قسائم سلعية، في حين يتلقى مليون شخص منحا مالية".

وحول الوضع في محافظة الحديدة، أشار التقرير إلى أن الشركاء في المجال الإنساني استمروا في تقديم الاستجابة السريعة للنازحين بسبب النزاع، ووصلت المساعدة إلى أكثر من 105 آلاف عائلة .

وتابع التقرير أن "المساعدات الغذائية، لعبت دوراً حاسماً في منع اليمن من الانزلاق إلى المجاعة، في الوقت الذي يرتفع مستوى الاستجابة للاحتياجات المتزايدة الناجمة عن الصراع الدائر وتفاقم التدهور الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 66 و162 بالمئة عما كانت عليه قبل الأزمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد الزموري الأحد 03 فبراير 2019 - 20:25
صورة محزنة مؤسفة حسبنا الله ونعم الوكيل الحساب عند الله لمن كان السبب في هذه الحرب اللعينة التي أتت على الأخضر واليابس في هذا البلد العربي المسلم المحافظ واللتي لم يسلم من شرها لا شيوخ ولا نساء ولا أطفال اللهم يارب أنصر إخواننا في كل مكان على القوم الظالمين.
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5
2 - عبد الله الأحد 03 فبراير 2019 - 20:32
لا حولة ولا قوة الا بالله. لي مافهمتش علاش داك صبي ضعيف في جسده فوجه صحيح إنسان كيضعاف كامل يا لي العجب
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-2
3 - ابو ابراهيم الأحد 03 فبراير 2019 - 20:49
لاحول ولا قوة الا بالله اللهم اصلح حالهم
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