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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تطالب الدول بعدم التدخل في شؤون فنزويلا

روسيا تطالب الدول بعدم التدخل في شؤون فنزويلا

روسيا تطالب الدول بعدم التدخل في شؤون فنزويلا
هسبريس - رويترز
الاثنين 04 فبراير 2019 - 01:04

نقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية قولها الأحد إن على المجتمع الدولي التركيز على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لفنزويلا والكف عن أي تدخل "مدمر" في شؤونها.

ونقلت الوكالة عن ألكسندر شيتينين رئيس قسم أمريكا اللاتينية بالخارجية الروسية قوله "يتعين أن يكون هدف المجتمع الدولي المساعدة (في حل مشكلات فنزويلا الاقتصادية والاجتماعية) دون تدخل مدمر من خارج حدودها".

وفي وقت سابق من اليوم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة بثت قناة (سي.بي.إس) التلفزيونية مقتطفات منها إن إرسال قوات إلى فنزويلا هو "أحد الخيارات" المطروحة.

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