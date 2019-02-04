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محققون يحددون موقع حطام طائرة اللاعب سالا
الاثنين 04 فبراير 2019 - 00:30
ذكرت شبكة سكاي الإخبارية الأحد أن محققين تمكنوا من تحديد موقع حطام طائرة خفيفة اختفت فوق القنال الإنجليزي وعلى متنها إيميليانو سالا اللاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والطيار ديفيد إيبوتسون.
وكان المهاجم الأرجنتيني المولد (28 عاما) في طريقه من نانت في غرب فرنسا مع طياره الخاص لأول مشاركة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي عندما اختفت الطائرة فوق القنال الإنجليزي يوم 21 يناير .