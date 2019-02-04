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كُتّاب وآراء
مصرع شخصين في تحطم طائرة وسط منطقة سكنية
لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخران جراء تحطم طائرة صغيرة في منطقة سكنية بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسب ما أعلن جهاز رجال الإطفاء بمقاطعة "أورانج"، حيث وقع الحادث.
ولم يذكر المصدر في الرسالة التي نشرها على موقع "تويتر" وضع المصابين، ولكن كلاهما نقل إلى مستشفى قريب.
وتحطمت الطائرة فوق منزل لأسباب لم تتضح بعد، مما أدى إلى اندلاع حريق أسفر عن تضرر هيكل وواجهة المنزل، وفقا لما ظهر في لقطات نشرها جهاز رجال الإطفاء.
وتحطمت الطائرة الصغيرة عقب قليل من إقلاعها من مطار قريب، وفقا لبيان صادر عن الإدارة الفيدرالية للطيران، والذي يشير إلى أن الطيار كان الشخص الوحيد عن متن الطائرة.