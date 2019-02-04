قتلى وجرحى في تفجير سوق بالعاصمة الصومالية

هسبريس ـ مُتابعة

هز "نفجار قوي سوقا مكتظة في العاصمة الصومالية مقديشو، التي غالبا ما تكون هدفا لهجمات حركة الشباب، وذلك وفقا للشرطة المحلية التي كشفت سقوط قتيلين و4 مصابين وفق حصيلة أولية.

وقالت مصادر من الشرطة المحلية، اليوم الاثنين، إن انفجارا قويا وقع في سوق حمرويني، وهي سوق مكتظة تقع على مقربة من مباني بلدية مقديشو.

ولم يتضح سبب الانفجار، لكن حركة الشباب الصومالية الإرهابية تنفذ تفجيرات من حين لآخر في مقديشو، وأجزاء أخرى من البلاد ضد أهداف حكومية وأمنية أو مدنية.

وتوعدت الحركة باسقاط الحكومة الصومالية، المدعومة من المجموعة الدولية، ومن قوة "أميصوم" الإفريقية التي تضم 20 ألف عنصر.

وأصبحت حركة الشباب أكثر نشاطا في منطقة "بلاد بنط" بعد أن طردها الجيش الصومالي وقوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الإفريقي من معاقلها في جنوب البلاد.