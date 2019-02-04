مفجرو كاتدرائية يسلّمون أنفسهم إلى سلطات الفلبين

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن قائد الشرطة الوطنية في الفلبين أن خمسة متمردين شاركوا في تفجير قاتل في كاتدرائية كاثوليكية، في جنوب البلاد الشهر الماضي، سلموا أنفسهم للسلطات مطلع الاسبوع الجاري.

وقال أوسكار ألبايالدي للصحفيين إن كامه باي وأربعة آخرين أعضاء في "آجانج آجانج"، وهي جماعة فرعية تابعة لجماعة "أبو سياف" الارهابية، شاركوا في التفجير الذي وقع في 27 من يناير الماضي في بلدة جولو بإقليم سولو، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا.

وأوضح قائد الشرطة أن "الخمسة سلموا أنفسهم بسبب عمليات المطاردة الضخمة"، في إشارة إلى العمليات التي تم شنها ضد المتمردين في أعقاب التفجيرات.

وقال إن الخمسة ينتمون إلى جماعة تضم 22 من عناصر "أبو سياف"، الذين تآمروا للقيام بالهجوم، وسيتم توجيه تهم القتل لهم.

وأضاف أنه مازال يتم حاليا مطاردة 14 مشتبها بهم، من بينهم العقل المدبر للهجوم، والذي تم تحديده فقط باسم ساواديجان، بينما قتل ثلاثة آخرون من بينهم انتحاريان.