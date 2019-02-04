"إل تشابو" .. مصير بارون مخدرات على المحك

هسبريس - د.ب.أ

تبدأ هيئة محلفين من 12 عضوا المداولات، اليوم الاثنين، بشأن ما إذا كان سيتم إدانة قطب المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان، الشهير باسم "إل تشابو"، بعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر في نيويورك.

وتم تسليم زعيم عصابة سينالوا سابقا، البالغ من العمر 61 عاما، إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2017 لمواجهة اتهامات عديدة، من بينها قيادة كيان إجرامي وتوزيع الكوكايين على مستوى دولي وغسل الأموال، وهو متهم أيضا بالتآمر لارتكاب جريمة قتل.

وحال ثبوت إدانته يمكن أن يصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة، وكجزء من اتفاقية التسليم مبرمة مع السلطات المكسيكية استبعدت الولايات المتحدة عقوبة الإعدام.

ومنذ نونبر الماضي، استدعت الحكومة الأمريكية أكثر من 50 شاهدا لدعم قضيتها ضد زعيم عصابة "سينالوا" السابق ، المتهم بتهريب آلاف الأطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وفي المرافعات الختامية للحكومة قضى الادعاء ست ساعات في سرد "سيل من الأدلة" وشهادة الشهود التي أدلوا بها خلال المحاكمة.

وفي إشارة إلى الهروب المتكرر للمدعى عليه من السجون المكسيكية، حث الادعاء هيئة المحلفين على "عدم ترك جوزمان يهرب من العدالة مرة أخرى"، وعلى إدانته بجميع التهم العشرة الموجهة ضده.

وفي الوقت نفسه ناشد جيفري ليختمان، محامي الدفاع، هيئة المحلفين لإطلاق سراح موكله ، داعيا إياهم إلى "عدم الاستسلام لأسطورة إل تشابو".

وإلى جانب دوره كزعيم لعصابة سينالوا، فإن هروبه المتكرر من السجون وإجراء مقابلة بارزة مع الممثل "شين بين" هي أمور جعلت جوزمان مشهورا على مستوى العالم.

وليس من الواضح ما هو الوقت الذي سوف تستغرقه هيئة المحلفين للتداول بشأن الحكم.