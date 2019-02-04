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الرئيسية | خارج الحدود | خسائر "ريان إير" تتفاقم بسبب أسعار التذاكر

خسائر "ريان إير" تتفاقم بسبب أسعار التذاكر

خسائر "ريان إير" تتفاقم بسبب أسعار التذاكر
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 04 فبراير 2019 - 11:04

أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية "ريان إير" وصول صافي خسائرها خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري إلى 20 مليون يورو بسبب انخفاض متوسط أسعار التذاكر.

وذكرت الشركة أنها نقلت حوالي 32.7 مليون راكب خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 دجنبر الماضي، بزيادة نسبتها 8% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، في حين زادت الإيرادات بنسبة 9% إلى 1.53 مليار يورو خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه فإن التأثير الإيجابي للزيادة في عدد الركاب والإيرادات تبدد بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأجور ومزايا العمال.

وقال "ميشيل أوليري"، الرئيس التنفيذي للشركة الأيرلندية، إنه "رغم أن خسارة 20 مليون يورو خلال الربع الثالث محبطة فإن الشعور حاضر بالارتياح، لآن هذه الخسارة ناتجة فقط عن انخفاض الأسعار بأكثر من المتوقع".

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