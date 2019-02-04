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كُتّاب وآراء
مستوطنون صهاينة يعتدون على مسجد في رام الله
اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليهود، اليوم الاثنين، قرية "دير دبوان" شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، واعتدت على مسجد في المنطقة.
وقال المجلس القروي لدير دبوان، في بيان، إن مستوطنين داهموا مسجد "المراح" في القرية، وكتبوا شعارات باللغة العبرية معادية للعرب والمسلمين، ورسموا نجمة "داود" على جدران المسجد، وعاثوا خرابا في محتوياته.
وأشار المصدر نفسه إلى أن السكان وجدوا "مادة غير معروفة" ألقيت داخل المسجد من قبل المستوطنين المقتحمين. وعادة ما تتعرض البلدات الفلسطينية لاعتداءات متكررة على هذه الشاكلة من قبل المستوطنين.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة و200 بؤرة استيطانية.