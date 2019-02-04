لافروف: وسائل عسكرية ستواجه التهديدات الأمريكية

هسبريس ـ مُتابعة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو "سترد بوسائل عسكرية وتقنية على التهديدات المترتبة على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ، وخططها لإنتاج أسلحة نووية".

ونقلت وكالة الانباء الروسية "انترفاكس " عن لافروف قوله: "الخبراء الروس والأجانب يجمعون على أن انسحاب واشنطن من المعاهدة سيخفض بحدة من قيود استخدام الأسلحة النووية، وسيزيد خطر اندلاع مواجهة نووية".

ورأى لافروف أن بلاده "لا تسعى للدخول في سباق للتسلح كما في الحرب الباردة"، مشددا على أنه "لا يجوز الحديث عن نشوب حرب باردة جديدة بسبب خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

وأشار رئبس الدبلوماسية الروسية إلى أن موسكو "مستعدة للحوار مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي، إذا كان هذا الحوار نديا، وإذا تم الأخذ بالمصالح المشروعة لكل طرف".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأسبوع الماضي، أن واشنطن تبدأ يوم 2 فبراير الانسحاب من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وبدوره أعلن وزير الخارجية، مايك بوميبو، أن واشنطن ستقوم بإلغاء هذه المعاهدة "إذا لم تعد روسيا إلى الامتثال الكامل والقابل للتحقق من المعاهدة خلال فترة ستة أشهر".

وفي المقابل، نددت روسيا بقرار الولايات المتحدة، معتبرة إياه "جزء من استراتيجية واشنطن للتنصل من التزاماتها الدولية".