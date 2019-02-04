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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع معدل التضخم لأزيد من 20 في المائة بتركيا

ارتفاع معدل التضخم لأزيد من 20 في المائة بتركيا

ارتفاع معدل التضخم لأزيد من 20 في المائة بتركيا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 04 فبراير 2019 - 12:57

استمر معدل التضخم السنوي في تركيا أعلى من 20% (20.35%) خلال شهر يناير الماضي، حسب ما أعلن المعهد التركي للإحصاء.

وبعد زيادة قوية في الأسعار خلال شتنبر وأكتوبر الماضيين، ووصوله لمستويات تزيد عن 25%، تباطأ التضخم حول 20% فوق دجنبر.

وسجلت أعلى زيادة شهرية في يناير بين الاغذية والمشروبات غير الكحولية بارتفاع على أساس سنوي يزيد عن 30% و6.4%.

وتسببت التوترات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في انهيار الليرة التركية، في غشت الماضي، مما أدى لارتفاع التضخم على أساس سنوي حتى 25.2% في شتنبر، ولكنه انخفض في نونبر حتى 21.6%.

وبدأت الحكومة التركية في أواخر 2018 حملة لحث المتاجر على عدم زيادة الاسعار على المنتجات رغم ارتفاع التضخم، بينما يخيم الغلاء على حملة انتخابات البلدية المقررة في 31 مارس المقبل.

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