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الرئيسية | خارج الحدود | الزعيم الليبي القذافي "حي يرزق" .. الحقيقة الكاملة

الزعيم الليبي القذافي "حي يرزق" .. الحقيقة الكاملة

الزعيم الليبي القذافي "حي يرزق" .. الحقيقة الكاملة
هسبريس – أ.ف.ب
الاثنين 04 فبراير 2019 - 21:47

نقل موقع إخباري سنغالي أن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قتل في العام 2011، شوهد حيا قبل أيام في تشاد وهو يصلّي، لكن الموقع في الحقيقة لم يفعل شيئا سوى أنه نسخ مقالا من موقع آخر ساخر وأضاف عليه صورة تعود للعام 1991 لتعزيز مزاعمه.

وقال موقع "أفريسيري" السنغالي "نظنّ أن الإعلام الغربي كذب علينا بشأن موته، لعلّها كانت معلومة كاذبة لتدمير البلد".

وأضاف "أكّد مراسلنا الذي تمكن من إرسال هذه الصورة لنا، أنه شاهد القذافي وهو يصلّي في قرية معزولة عدد سكانها أقل من مئة".

وأرفق الموقع بهذا المقال صورة قال إنها ملتقطة حديثا في قرية في تشاد.

لكن بحثاً سريعاً على الإنترنت يظهر أن الموقع نسخ هذا المقال من موقع "24 جور" الساخر الذي يوضح في "شروط الاستخدام" أن "الشخصيات الواردة في المقالات، حتى تلك التي تستند إلى شخصيات حقيقية، هي وهمية".

أما الصورة المرفقة فهي تعود في الحقيقة إلى العام 1991، وهو تاريخ تدشين المرحلة الأولى من "النهر الصناعي العظيم" في بنغازي في شرق ليبيا.

وتمّ البحث عن هذه الصورة في أرشيف وكالات فرانس برس ورويترز وأسوشييتد برس.

وأظهرت مقاطع مصوّرة عدّة لتدشين الجزء الأول من النهر في ذلك الوقت السياق الذي التقطت فيه الصورة، منها مقطع علّقت عليه المؤسسة الوطنية الفرنسية للمرئي والمسموع في العام 2005 على الشكل التالي "يظهر القذافي وهو يصلي داخل أنبوب ضخم".

ويظهر البحث في بنك الصور "ألامي" عددا من الصور تحمل توقيع المصور باري إيفرسون ملتقطة في السادس من شتنبر 1991، يظهر القذافي في بعضها بالملابس نفسها التي تظهرها الصورة المنشورة على الموقع السنغالي على أنها ملتقطة في تشاد في العام 2019.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - sadaam الاثنين 04 فبراير 2019 - 22:03
الله ارحموا
مسكين كان باغي اوصل ولكن ماكاااااينش معامن
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15
2 - بوخرشوفة الاثنين 04 فبراير 2019 - 22:08
اثبتت الأيام ان القذافي احسن بمراحل من مزاعم ديمقراطية وثورة العرب الجديدة ، اللهما حاكم عمر طويلا وشابع في كرشو ولا ثورة تأتيك بمجموعة من اللصوص الجوعى الذين ركبوا على الأحداث وشعارات الديمقراطية والكرامة لتخريب الدول ،،، لا يا سيدي الربيع العربي والحرية والكرامة شبعوا بها خليونا حنا غير في امن وامان ومع ناس كنعرفوهم وخا يكونو لصوص لانهم شابعين حسن من رمي الشعب والدولة الى المجهول كما وقع في سوريا وليبيا واليمن ،، حتى مصر اصبحت الناس تتمنى عودة ولو صورة مبارك للساحة بسبب الديكتاتورية الحقيقة التي يعشونها والتي جاءت بها الثورة المباركة لهم بها . طبعا مباركة على حد قولهم وهذه مصطلحات رنانة تم استخدامها للضحك على الشعوب ولن ننسى طبعا مصطلح ، الحرائر ،، حرائر الشام وصلوا للتشاد كيسعاو بولادهم

الله يحفظ ملكنا وبلدنا وكل مغربي اصيل .
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41
3 - mohA الاثنين 04 فبراير 2019 - 22:14
كل شيء ممكن لان الصهيونية يعملون مايردون في العالم وهم الدين يحكمون المافيات
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-18
4 - ilyess الاثنين 04 فبراير 2019 - 22:15
كلشي ممكن مع القدافي...............
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-10
5 - فاطمة الكزاوية الاثنين 04 فبراير 2019 - 22:25
براكاو من الخزعبلات واش ما القيتوا ما تنشروا حتى تقولوا ان القذافي حي يرزق
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18
6 - ميمون الاثنين 04 فبراير 2019 - 22:30
اذكروا امواتكم بالخير .يكفي بتلك الطريقة التي استشهد بها اقول اللهم ارحمه برحمتك الواسعة.
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17
7 - fofo الاثنين 04 فبراير 2019 - 22:35
بشار جعل الشعب الليبي يترحم عن ايام معمر .
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9
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