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الرئيسية | خارج الحدود | وزير إسرائيلي يتزعم مقتحمي باحات المسجد الأقصى

وزير إسرائيلي يتزعم مقتحمي باحات المسجد الأقصى

وزير إسرائيلي يتزعم مقتحمي باحات المسجد الأقصى
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 12:35

قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوري أرئيل، اقتحاما استفزازيا لباحات المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين.

وقال المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، عزام الخطيب، إن الاقتحام نفذ من جهة "باب المغاربة" بحماية عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

ويأتي اقتحام الوزير المتطرف بعد يوم من اقتحام قائد شرطة الاحتلال في القدس، يورام هليفي، للمسجد على رأس مجموعة من كبار ضباط شرطة الصهاينة.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.

وعادة ما تجري الاقتحامات على شكل مجموعات تقوم بجولات داخل المسجد، حيث تجري في الفترة الصباحية وفترة ما بعد صلاة الظهر، وتتم من خلال "باب المغاربة"؛ في الجدار الغربي للمسجد الأقصى الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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