النيران تسقط قتلى وعشرات المصابين في باريس

هسبريس ـ مُتابعة

أوقفت امرأة، اليوم الثلاثاء، على خلفية حريق أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 30 آخرين في مبنى مكون من 8 طوابق، في العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما أفاد به المدعي العام ريمي هيتز.

وتقوم الشرطة باستجواب المرأة، وهي من سكان المبنى الذي اشتعلت فيه النيران، وقال المدعي العام لوسائل الإعلام: "في الوقت الحالي، الأطروحة الجنائية تحظى باحتمال أكبر".

وصرح المدعي العام بأن عدد القتلى لا يزال غير واضح، لأن رجال الإطفاء، الذين سيطروا على النيران، يواصلون البحث في المكان، وأن واحدا على الأقل من المصابين حالته خطيرة للغاية.

ووفقا للعديد من الشهود فإن أولى ألسنة اللهب بدأت في الظهور في الجزء العلوي من المبنى، وتحديدا في الطابق السابع، ثم انتشرت بسرعة غير عادية حسب ما ذكره رجال الإطفاء.

جدير بالذكر أن النيران التهمت كل المبنى، الذي يرجع بناؤه إلى السبعينيات من القرن الماضي، مما اضطر إلى إخلاء بنايتين مجاورتين كإجراء احترازي.