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كُتّاب وآراء
"حماس" و"الجهاد" تطالبان بحكومة وحدة فلسطينية
دعت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تتولى إجراء انتخابات شاملة بالتوافق.
جاء هذا في بيان مشترك صدر عن الحركتين عقب اجتماع لقيادتيهما على هامش زيارة وفدين رفيعين منهما للعاصمة المصرية القاهرة.
وأكدت الحركتان "ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة الوطنية لمواجهة صفقة القرن وإسقاطها".
وحذرتا من "تبديد الوقت في تجارب ومقترحات تطيل زمن الانقسام"، في إشارة إلى سعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تشكيل حكومة جديدة تقتصر على فصائل منظمة التحرير.
على صعيد آخر، أكدت الحركتان أهمية استمرار مسيرات العودة في قطاع غزة "كفعل جماهيري شعبي، والسعي بالتوافق على تطويرها بما يخدم الشعب الفلسطيني ويحقق أهدافه والعمل على استنزاف العدو الإسرائيلي ومنعه من التقاط أنفاسه".
وشكرت الحركتان مصر على "دورها في تخفيف الحصار عن كاهل أهلنا في قطاع غزة، واستعدادها لتقديم تسهيلات تحسن من ظروف سفرهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
تجار الدين كلهم يركبون على الدين من أجل الوصول الى السلطة..
أما المغاربة الذين لا زالوا يؤمنون بالوحدة العربية والمصير والقضية الفلسطينية فأقول لهم الأحزاب الفلسطينية هي أكبر مؤيد لمليشيا البوليساريو والجزائر... وابحثوا عن ذلك في جوجل لمعرفة المزيد...
أما إسرائيل فلم تقم يوماً بالتشكيك في وحدة ترابنا...