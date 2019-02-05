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الرئيسية | خارج الحدود | شرطة السويد تستعيد جواهر ملكية سرقت من كنيسة

شرطة السويد تستعيد جواهر ملكية سرقت من كنيسة

شرطة السويد تستعيد جواهر ملكية سرقت من كنيسة
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 12:53

أعلنت الشرطة السويدية استعادة مجموعة ثمينة من الجواهر الملكية، تعود للقرن السابع عشر وبها تيجان تاريخية للمك كارلوس التاسع والملكة كريستينا، كانت قد سرقت في الصيف الماضي من كاتدرائية "سترانجاس".

وقالت السلطات في بيان: "كل شيء يشير إلى أن المقتنيات الجنائزية لكارلوس التاسع وجدت في منطقة ستوكهولم، ولكن الشرطة تعمل بشكل مكثف لتأكيد ذلك بنسبة مائة بالمائة".

ووفقا لصحيفة "افتونبلادت" المحلية فإن المجموعة، المكونة من تاجين وكرة وصليب، ظهرت في علبة قمامة؛ ولكن السلطات السويدية لم تؤكد ذلك.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق تركز حول مجموعة إجرامية في العاصمة السويدية، وأنها لا تزال تبحث عن مزيد من المجرمين ربما يكونوا قد شاركوا في السرقة.

ورصدت الكاميرات الامنية في الكاتدرائية، يوم 31 يوليوز الماضي، شخصين يخرجان في منتصف اليوم من الكنيسة، وفرا منها على دراجة قبل أن يقفزا في زورق سريع لعبور بحيرة مالارين.

وكانت المجموعة في تابوت كارلوس التاسع، الذي توفى سنة 1611م، وزوجته الملكة كريستينا ،التي توفت بعده بـ14 عاما، معروضة في الكاتدرائية تحت مراقبة نظام أمني للتحذير من السرقة.

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