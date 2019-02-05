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الرئيسية | خارج الحدود | البابا فرنسيس يغادر الإمارات بعد زيارة تاريخية

البابا فرنسيس يغادر الإمارات بعد زيارة تاريخية

البابا فرنسيس يغادر الإمارات بعد زيارة تاريخية
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 16:55

غادر البابا فرنسيس الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء بعد زيارة تاريخية هي الأولي التي يقوم بها بابا للفاتيكان لشبه الجزيرة العربية.

وحضر عشرات الآلاف من الكاثوليك وعدة آلاف من المسلمين قداسا عاما غير مسبوق في وقت سابق اليوم رأسه البابا فرنسيس.

ويعيش في الإمارات نحو مليون من بين مليوني كاثوليكي يقيمون في شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام كثير منهم من الفلبين والهند.

ودعا البابا أيضا إلى تعاون أكبر بين المسلمين والمسيحيين.

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