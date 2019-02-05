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كُتّاب وآراء
عشرات آلاف المحتجين يغلقون برج إيفل الباريسي
خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا، اليوم الثلاثاء، استجابة إلى دعوة العديد من النقابات.
وكان أصحاب "السترات الصفراء" بين المتظاهرين الذين طالبوا برفع الأجور وتخفيض الرسوم الدراسية والعدالة الضريبية.
وكانت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، وهي أهم نقابة فرنسية، من بين الداعين إلى تنظيم الاحتجاجات على سبيل المثال في مجال الخدمة العامة.
من جانبه، قال فيليب مارتينيه الأمين العام للنقابة، وفقا لما نقلته عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب):" اليوم نجاح يتطلب المزيد".
وحسب بيانات النقابة، خرج أكثر من 30 ألف شخص إلى الشوارع في العاصمة الفرنسية باريس وحدها، فيما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين في باريس بنحو 18 ألف شخص فقط.