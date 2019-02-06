إقبال متزايد على ركوب الدراجات الهوائية ببروكسل

هسبريس ـ مُتابعة

ارتفع عدد مستعملي الدراجات الهوائية في بروكسل بنسبة 15.7 في المائة خلال سنة 2018، مؤكدا بذلك الإقبال المتزايد على هذه الوسيلة للتنقل بالعاصمة البلجيكية.

ووفقا للإحصاءات الصادرة عن مرصد بروكسل للدراجات فإن عدد راكبي الدراجات في المدينة يشهد تزايدا منذ عام 2010، بمعدل نمو سنوي يبلغ 13 في المائة، باستثناء تراجع طفيف شهدته سنة 2017 ( ناقص 0.8 في المائة).

وشهد شهر شتنبر من العام الماضي أعلى زيادة شهرية في عدد راكبي الدراجات في العاصمة بنسبة 28 في المائة، بينما كانت أقل نسبة (زائد 2 في المائة) في ماي من نفس العام.

وحسب جمعية "برو فيلو"، التي تدير المرصد، فإن النتائج الجيدة للسنوات القليلة الماضية ترجع إلى عوامل مؤقتة؛ مثل إغلاق النفق وهجمات مترو الأنفاق لعام 2016 ، والطقس المواتي والاختناقات المرورية في ساعة الذروة، وكذلك إزدحام وسائل النقل العام، ووصول دراجات جديدة للسوق البلجيكية، مثل الدراجات الكهربائية (11 في المائة) ، والدراجات القابلة للطي (8 في المائة) ، ودراجات الشحن (2 في المائة).

من جانبه، يعزو وزير النقل في بروكسل باسكال سميت أيضا تزايد شعبية ركوب الدراجات إلى سياسة الوزارة في هذا المجال.

وقال سميت في هذا الصدد “خلال خمس سنوات ، مكنت سياسة حقيقية موجهة نحو استخدام الدراجات في بروكسل من الرفع من عدد الراكبين إلى الضعف ”، مشيرا إلى أن هذه الأرقام " تؤكد مدى فائدة الاستثمار في البنية التحتية الآمنة. لراكبي الدراجات".