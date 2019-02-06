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الرئيسية | خارج الحدود | الكويت تصفّي ألفيّ طائر بسبب فيروس الأنفلونزا

الكويت تصفّي ألفيّ طائر بسبب فيروس الأنفلونزا

الكويت تصفّي ألفيّ طائر بسبب فيروس الأنفلونزا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 14:38

أعدمت الكويت أكثر من 2000 من الطيور، متعددة الأنواع والأشكال، بسبب فيروس "أنفلونزا الطيور".

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الاربعاء، عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للزراعة قوله إن "ذلك جاء خلال حملة مشتركة على سوق الطيور، حيث أفرغت الأقفاص من محتوياتها لتنفيذ الإعدامات الجماعية للطيور، ووضعها في أكياس كبيرة ونقلها إلى مدفن النفايات".

وأشار المصدر إلى إعدام نحو 2000 من الكائنات التي تم اكتشاف إصابتها بأنفلونزا الطيور، بعد ظهور نتيجة تحليل أحد الطيور على إثر شكوى وصلت للهيئة من أحد الزبائن، وأثبتت العينة وجود الفيروس.

وأوضح أن الطريقة المعتمدة لاعدام الطيور المصابة تتم عن طريق فصل فقرة الرأس، ثم جمعها في أكياس ورشها بالمبيدات وارسالها للمدف،. وقد تم إغلاق السوق المعني بالأمر حتى إشعار آخر.

نائب المدير العام بالهيئة لقطاع الثروة الحيوانية، الدكتور علي القطان، ذكر أن الهيئة قامت بالإجراءات فور اكتشافها وجود هذا المرض في الطيور داخل السوق، مشيراً إلى انه تم عمل جميع الإجراءات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية ومربي الطيور.

وبين المسؤول نفسه أن الحملات ستستمر لمكافحة المرض، كما سيتم القيام بجولات متكررة إلى السوق حتى يتم التأكد من خلو الطيور منه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - π___________π الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:11
ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء و يبسطوا اليكم ايديهم و السنتهم بالسوء

و ودوا لو تكفرون

لن تنفعكم ارحامكم و لا اولادكم

يوم القيامة يفصل بينكم و الله بما تعملون بصير

قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم و الذين معه اذ قالوا لقومهم

انا براء منكم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء ابدا حتى تومنوا بالله وحده

الا قول إبراهيم لابيه لاستغفرن لك و ما املك لك من الله من شيء

ربنا عليك توكلنا و اليك انبنا و اليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا و اغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم

لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الاخر و من يتول فإن الله هو الغني الحميد

عسى الله ان يجعل بينكم و بين الذين عاديتم منهم مودة و الله قدير و الله غفور رحيم

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و اخرجوكم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم و من يتولهم


فاولئك هم الظالمون
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