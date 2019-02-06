24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:1813:4616:4019:0620:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. تسعة آلاف مستفيد من المساعدة القضائية بالمملكة (5.00)

  2. نسبة البطالة تتراجع بالمملكة .. وحاملو الشهادات "أول العاطلين" (5.00)

  3. الغضب يُعذب "ملائكة الرحمة" .. والأنفلونزا تداهم ممرضين بالرباط (5.00)

  4. السعودية ترفض تحمل مسؤولية مشاكل حجاج مغاربة (5.00)

  5. اتهامات بالعنصرية ترافق مقطعا كوميديا بثّته قناة مغربية عمومية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | اليابان تبدأ إعدام آلاف الخنازير بعد تفشي الكوليرا

اليابان تبدأ إعدام آلاف الخنازير بعد تفشي الكوليرا

اليابان تبدأ إعدام آلاف الخنازير بعد تفشي الكوليرا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 12:42

تسعى السلطات اليابانية جاهدة للسيطرة على مرض "حمى الخنازير"، اليوم الأربعاء، بعد رصد حالات إصابة بالفيروس في مواقع متعددة في وسط اليابان.

وبدأ جنود وموظفون حكوميون محليون في ذبح نحو 6600 خنزير، في مزرعة بمدينة تويوتا في مقاطعة إيتشي، بعد تأكيد تفشي حمى الخنازير التي تعرف أيضا باسم "كوليرا الخنازير" هناك.

ومنذ يناير نقلت المزرعة الخنازير إلى 6 منشآت في مقاطعات "ناجانو" و"جيفو" و"إيتشي" و"مي" و"شيجا" و"أوساكا"، وفقا لوزارة الزراعة والغابات والمصائد السمكية.

وقالت المزرعة، من جهتها، إنها رصدت الفيروس في جميع الأماكن المذكورة؛ ماعدا "مي". بينما بدأت حكومة مقاطعة ناجانو، أيضا، ذبح 2400 خنزير في مزرعة بقرية ميادا.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن الأمر قد ينتهي بالحكومة عند إعدام إجمالي 15 ألف خنزير. وقال وزير الزراعة، تاكاموري يوشيكاوا، في اجتماع رسمي :"نواجه مرحلة حرجة".

وفي أواخر يناير الماضي أعدمت حكومة مقاطعة جيفو نحو 2500 خنزير، وهى النوبة السابعة لتفشي حمى الخنازير منذ شتنبر في اليابان. وقبل ذلك لم تكن االبلاد قد سجلت أي نوبات تفشى للفيروس منذ عام 1992.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.