اليابان تبدأ إعدام آلاف الخنازير بعد تفشي الكوليرا

هسبريس ـ مُتابعة

تسعى السلطات اليابانية جاهدة للسيطرة على مرض "حمى الخنازير"، اليوم الأربعاء، بعد رصد حالات إصابة بالفيروس في مواقع متعددة في وسط اليابان.

وبدأ جنود وموظفون حكوميون محليون في ذبح نحو 6600 خنزير، في مزرعة بمدينة تويوتا في مقاطعة إيتشي، بعد تأكيد تفشي حمى الخنازير التي تعرف أيضا باسم "كوليرا الخنازير" هناك.

ومنذ يناير نقلت المزرعة الخنازير إلى 6 منشآت في مقاطعات "ناجانو" و"جيفو" و"إيتشي" و"مي" و"شيجا" و"أوساكا"، وفقا لوزارة الزراعة والغابات والمصائد السمكية.

وقالت المزرعة، من جهتها، إنها رصدت الفيروس في جميع الأماكن المذكورة؛ ماعدا "مي". بينما بدأت حكومة مقاطعة ناجانو، أيضا، ذبح 2400 خنزير في مزرعة بقرية ميادا.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن الأمر قد ينتهي بالحكومة عند إعدام إجمالي 15 ألف خنزير. وقال وزير الزراعة، تاكاموري يوشيكاوا، في اجتماع رسمي :"نواجه مرحلة حرجة".

وفي أواخر يناير الماضي أعدمت حكومة مقاطعة جيفو نحو 2500 خنزير، وهى النوبة السابعة لتفشي حمى الخنازير منذ شتنبر في اليابان. وقبل ذلك لم تكن االبلاد قد سجلت أي نوبات تفشى للفيروس منذ عام 1992.