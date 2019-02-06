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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تدين يوما فرنسيا لتخليد ذكرى إبادة الأرمن

تركيا تدين يوما فرنسيا لتخليد ذكرى إبادة الأرمن

تركيا تدين يوما فرنسيا لتخليد ذكرى إبادة الأرمن
هسبريس - رويترز
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 13:51

قالت تركيا، اليوم الأربعاء، إنها "تدين بشدة قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلان يوم 24 أبريل يوما لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن"، وهي مسألة أثارت خلافات بين تركيا ودول بالاتحاد الأوروبي.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، في بيان: "ندين ونرفض محاولات السيد ماكرون، الذي يواجه مشكلات سياسية في بلده، لإنقاذ الموقف بتحويل أحداث تاريخية إلى مادة سياسية".

وتقر تركيا بمقتل كثيرين من الأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية، خلال اشتباكات مع القوات العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، لكنها "تشكك في تقديرات أعداد القتلى" و"تنفي أن تكون أعمال القتل ممنهجة وتشكل إبادة جماعية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عمار الأربعاء 06 فبراير 2019 - 14:08
ادعوا الأتراك اتخاد اليوم الذي يسبقه أي 23 أبريل يوما لذكرى المليون شهيد جزائري و ملايين الشهداء شمال أفريقيين و أفارقة و مطالبة فرنسا باسترجاع حقوق الشعوب التي فقرتها
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