تركيا تدين يوما فرنسيا لتخليد ذكرى إبادة الأرمن

هسبريس - رويترز

قالت تركيا، اليوم الأربعاء، إنها "تدين بشدة قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلان يوم 24 أبريل يوما لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن"، وهي مسألة أثارت خلافات بين تركيا ودول بالاتحاد الأوروبي.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، في بيان: "ندين ونرفض محاولات السيد ماكرون، الذي يواجه مشكلات سياسية في بلده، لإنقاذ الموقف بتحويل أحداث تاريخية إلى مادة سياسية".

وتقر تركيا بمقتل كثيرين من الأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية، خلال اشتباكات مع القوات العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، لكنها "تشكك في تقديرات أعداد القتلى" و"تنفي أن تكون أعمال القتل ممنهجة وتشكل إبادة جماعية".