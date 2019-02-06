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الرئيسية | خارج الحدود | مصر تفرض الدفع الإلكتروني في معاملات الحكومة

مصر تفرض الدفع الإلكتروني في معاملات الحكومة

مصر تفرض الدفع الإلكتروني في معاملات الحكومة
هسبريس - رويترز
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 19:57

قالت وزارة المالية المصرية إنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد إلكتروني للمستحقات، التي تزيد على 500 جنيه، بداية من ماي المقبل.

وقال وزير المالية محمد معيط، في بيان، إن القرار يأتي "لاستكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية".

كانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2017، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات في خطوة تستهدف العمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز الدفع الإلكتروني.

وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان، إنها "تقوم في الوقت الحالي بنشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني... تمهيدا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل 2019 وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية".

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