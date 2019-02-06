المثليون يقاضون حكومة اليابان طلبا لحق الزواج

هسبريس - إفي

قرر مثليون يرغبون في الزواج رفع دعوى قضائية ضد الحكومة اليابانية في عيد الحب المقبل للمطالبة بالحق في الزواج، وهو الأمر الذي لم تعترف به أي دولة آسيوية حتى الآن.

وقالت الألمانية كريستينا باومان، التي ستبدأ هذه الإجراءات القانونية جنبا إلى جنب مع رفيقتها اليابانية آي ناكاجيما و24 شخصا آخرين، في تصريحات لـ(إفي) "نحن لا نطلب أي شيء خاص، ولا أكثر من الأزواج الآخرين. نحن فقط نريد ما يحصل عليه آخرون".

وسيتوجه 13 زوجا من المثليين (26 شخصا) يوم 14 من الشهر الجاري إلى المحاكم في مدن طوكيو وأوساكا وسابورو وناجويا للمطالبة بتغيير القوانين لإسباغ صفة رسمية على زواج المثليين، في الوقت الذي يحتفل فيه الآلاف من العشاق بهذا اليوم الرومانسي.

وبما أن القوانين اليابانية لا تعترف بزواج أشخاص من نفس الجنس، فلا تستطيع المرأتان الحصول على أي مزايا قانونية للزواج، بما في ذلك تأشيرة الزوج لـ"الألمانية".

من جانبه، يقول المحامي الباباني، كاتو تاكيهارو، الذي يتابع قضايا بعض المثليين أن باقي من يفكرون في رفع الدعوى من المثليين يعيشون حالات مماثلة، حيث يصطدمون بجدار من عدم المساواة يمنعهم من التخطيط لمستقبلهم.

ويتولى تنسيق الإجراء القانوني الذي سيقوم به هؤلاء الأزواج في منتصف الشهر الجاري فريق يضم أكثر من 50 محاميا، من بينهم تاكيهارو، ويستلهمون قضية أوبرجفيل ضد هودجز في الولايات المتحدة، والتي انتهت بالاعتراف بشرعية زواج المثليين في عام 2015.

وتسعى هذه المجموعة من المحامين اليابانيين إلى إجبار الحكومة على الاعتراف بزواج المثليين قانونا، وهو ما يرون أنه قد يستغرق 5 سنوات على الأقل.

جدير بالذكر أن المادة 24 من الدستور الياباني تنص على أن الزواج ارتباط "قائم على أساس توافق كلا الجنسين"، الأمر الذي -وفقا لهؤلاء المحامين- يثير الشكوك حول إمكانية حظر الارتباط بين مثلي الجنس.

وكشفت دراسة صادرة عن عملاق الدعايا والاعلانات "دنتسو اليابانية" في يناير/كانون ثان الماضي أن 78% من اليابانيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عاما، مؤيدون لهذه الزيجات، بما يشير إلى الاهتمام المتزايد من جانب المجتمع الياباني بالوضع القانوني للمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.