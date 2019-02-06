24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:18
|13:46
|16:40
|19:06
|20:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تدهن كلبتها باللون الوردي حتى لا تخاف منها
- طفل عمره عام واحد يلقى حتفه بعد تركه بالسيارة بسبب الحرارة
- الشأن الديني ومحاربة التطرف
- لماذا فرض لغة أجنبية معينة في التعليم؟!
- عندما يظلم الفلسطينيون أنفسهم
اتهامات بالعنصرية ترافق مقطعا كوميديا بثّته قناة مغربية عمومية (5.00)
الحكومة تتجه نحو تقنين الرسوم "المتوحشة" للتعليم الخصوصي (5.00)
- حقوقيات يُنادين بالإلغاء النهائي لتعدّد الزوجات من مدوّنة الأسرة - (140)
- عدد ضحايا "أنفلونزا الخنازير" القاتل يقفز إلى 16 وفاة في المغرب - (88)
- اتهامات بالعنصرية ترافق مقطعا كوميديا بثّته قناة مغربية عمومية - (64)
- "بنات الحسن الثاني غير محجّبات" .. جزائري يُغضب مغاربة فرنسا - (53)
- مغاربة يتضامنون مع "السترات الصفراء" أمام سفارة باريس بالرباط - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توسك يتمنى جهنم لمؤيدي "طلاق بريطانيا وأوروبا"
قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن هناك" مكانا خاصا في جهنم" لمن اقترحوا أساسا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال توسك في بروكسل اليوم الأربعاء " إنني أفكر في شكل المكان الخاص في الجحيم المخصص للذين دعوا في الأساس لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى بدون مسودة لخطة لكيفية الخروج منه بصورة أمنة’".
وأضاف أنه في هذا الوقت، في ظل خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي بعد أقل من شهرين، يتعين على الجانبين التركيز على تجنب خروج فوضوي لبريطانيا" بدون اتفاق".
وأوضح" هناك إحساس بالمسؤولية يدعونا أيضا للاستعداد لفشل محتمل".
وكان توسك يتحدث قبل لقاء مع رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار، وقبل يوم من زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لبروكسل لمناقشة بدائل ممكنة لحل الخلاف المتعلق بالحدود الايرلندية.
ويشار إلى أن النواب البريطانيين مازالوا مختلفين بشأن اتفاق الخروج الذي وقعت ماي عليه مع الدول الأوروبية. ويحوى الاتفاق على فقرة تقضي باستمرار فتح الحدود الايرلندية في حال لم تتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري طويل المدى.
وقال توسك" قدموا لنا ضمانا قابل للتصديق لاستمرار السلام في إيرلندا الشمالية، حينئذ سوف تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي كصديق موثوق فيه".