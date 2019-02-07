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كُتّاب وآراء
أمريكا تعتزم شراء منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
يعتزم الجيش الأمريكي شراء منظومة الدفاع الجوي المتحرك (القبة الحديدية) من إسرائيل.
وقال الجيش الأمريكي في بيان الأربعاء، إنه من المنتظر اختبار المنظومة "من أجل حماية أفراد من الجيش الأمريكي خلال تأدية المهام في مواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات غير المباشرة والتهديدات من الجو".
ونوه الجيش إلى أن المسألة تتعلق بعدد محدود من منظومة القبة الحديدية "لسد الحاجة على المدى القصير".
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، شراء الجيش الأمريكي للمنظومة الإسرائيلية بأنه " نجاح كبير لإسرائيل".
يذكر أن منظومة القبة الحديدية تتصدى لهجمات الصواريخ قصيرة المدى.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة دعمت تطوير وتصنيع وصيانة هذه المنظومة بملايين الدولارات.
وتقوم فكرة المنظومة على اكتشاف المقذوفات القادمة عن طريق جهاز رادار يقوم بدوره بإرسال معلومة بهذا إلى قاذفة الصواريخ التي تطلق صاروخا للتصدي للقذيفة المعادية وتدميرها في الجو قبل وصولها إلى هدفها .
ويجري استخدام هذه المنظومة في إسرائيل منذ ربيع 2011، ويمكن نقله إلى مكان آخر في غضون ساعات قليلة.
وحسب بيانات سابقة، فإن الصاروخ الواحد يكلف نحو 50 ألف دولار.
وتستخدم إسرائيل هذه المنظومة بشكل دوري للتصدي للصواريخ قصيرة المدى، التي يتم إطلاقها من داخل قطاع غزة.